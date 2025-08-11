11 августа 2025, 10:02

Фото: Минобороны РФ

Российские войска усиливают давление по всему фронту, добиваясь тактических и оперативных успехов. На Угледарском направлении идёт штурм ключевых опорных пунктов Александрограда и Искры. В Константиновке ВСУ теряют контроль над важными рубежами, а на Северском направлении прорвана глубокоэшелонированная оборона в Серебрянском лесу. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Удары ВСУ по Нижегородской области Сумская область Харьковская область Угледарское направление Константиновское направление Северское направление Покровское направление

Удары ВСУ по Нижегородской области

Сумская область

Харьковская область

Угледарское направление

ВСУ ведут массированный обстрел города Васильевка в Запорожской области

Константиновское направление

Северское направление

Покровское направление