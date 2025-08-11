Взрывы в Нижегородской области, наступление под Покровском и Угледаром, освобождение Предтечино: последние новости СВО
Российские войска усиливают давление по всему фронту, добиваясь тактических и оперативных успехов. На Угледарском направлении идёт штурм ключевых опорных пунктов Александрограда и Искры. В Константиновке ВСУ теряют контроль над важными рубежами, а на Северском направлении прорвана глубокоэшелонированная оборона в Серебрянском лесу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Удары ВСУ по Нижегородской областиМинувшей ночью в Нижегородской области зафиксировано не менее трех взрывов. ВСУ атаковали Арзамас. Около 3:55 местные жители услышали три хлопка и один мощный взрыв. В результате ночной атаки вражеских беспилотников на две промышленные зоны один работник предприятия погиб, а двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия уже работают специалисты.
Сумская область
На Сумском направлении российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Новоконстантиновки и продолжают вести тяжёлые бои за Юнаковку. Противник, усилив разведку с применением БПЛА, предпринимает попытки контратак при поддержке танков и артиллерии, однако российские подразделения удерживают инициативу.
В Юнаковке штурмовые группы ВДВ РФ, отразив контратаку, продвинулись на 200 метров в юго-западном направлении и закрепились в пяти зданиях. Продолжаются бои за полный контроль над населённым пунктом. Также в Новоконстантиновке за минувшие сутки российские силы успешно отбили атаку ВСУ, сорвав попытку прорыва. Артиллерия и РЭБ подавляют огневые точки противника.
Харьковская область
Российские войска продолжают наступление на Харьковском направлении, закрепляя успехи на нескольких участках. На левом берегу реки Волчьей завершено установление полного контроля, в юго-восточной части Волчанска подразделения ВС РФ продвинулись вглубь городской застройки, уничтожив 8 штурмовых групп противника.
Юго-западнее Мелового ВСУ оставили несколько опорных пунктов под натиском российских военных. Одновременно идёт продвижение в направлении Синельниково и Великого Бурлука, где на рубеже Хатнее-Амбарное зафиксированы успешные локальные прорывы. Противник, неся значительные потери, пытается контратаковать с использованием артиллерии и БПЛА, однако эффективно подавляется российскими системами РЭБ и авиацией.
Угледарское направление
Российские войска продолжают наступление на Угледарском направлении, развивая успех на нескольких участках. Основные усилия сосредоточены на штурме Александрограда и Искры — ключевых населённых пунктов, позволяющих закрепить контроль над юго-западными рубежами ДНР. Подразделения ВС РФ продвигаются от Шевченко и Новоселки, методично зачищая лесные массивы.
В районе Темировки противник оттеснён к центру населённого пункта, одновременно ведётся продвижение к Камышевахе. Со стороны Малиновки российские бойцы наступают на Вороное, создавая угрозу окружения украинского гарнизона в Январском. ВСУ предпринимают контратаки в районе Филии и Дачного, но безуспешно.
На остальных участках фронта идёт закрепление позиций. В районах Волчьей и Ивановки штурмовые группы продолжают продвижение к Искре. Противник, неся значительные потери, пытается удерживать оборону, но его резервы истощаются.
ВСУ ведут массированный обстрел города Васильевка в Запорожской области
Константиновское направление
Продолжается зачистка территории в районе Русин Яра, одновременно идёт наступление на запад в направлении Софиевки. ВС РФ закрепились на южных окраинах Александро-Шультино, расширяя зону контроля. Российские войска отрезали украинские силы южнее водохранилища Клебан-Бык, оставив им лишь узкий коридор у восточной оконечности. Идут ожесточённые бои на подступах к Катериновке и Клебан-Быку. ВСУ начали отход из Щербиновки, но дорога между сёлами находится под огневым контролем российской армии, что затрудняет отступление.
С мест поступают сообщения об освобождении села Предтечино, ведется работа по укреплению флангов наступления. На участке Попов Яр – Полтавка российские подразделения продвинулись вглубь вражеской обороны, выйдя к Владимировке.
Северское направление
На данном участке фронта ситуация остаётся стабильной, но российские войска продолжают продвигаться в направлении Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Серебрянки. Наиболее значимое событие дня — прорыв в Серебрянском лесу. Российские войска освободили территорию турбазы и пионерского лагеря. Эти укрепления считались неприступными с 2022 года. Захват этих позиций позволит освободить подразделения российских войск, которые ранее сдерживали атаки в лесах, и использовать их на других участках фронта.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска продолжают наращивать давление, добиваясь оперативного успеха на нескольких участках. На западном фланге, южнее Орехово, подразделения РФ расширили зону контроля, продвинувшись более чем на километр вдоль границы с Днепропетровской областью. Населённый пункт Удачное пока остаётся в серой зоне, бои за его взятие продолжаются.
Основные усилия ВС РФ сосредоточены на Покровском направлении, где наступление развивается динамично. Севернее и восточнее Троянды российские войска закрепились на новых рубежах, одновременно продвинувшись южнее Белицкого и вдоль железной дороги на восточной окраине города. Успешное вклинивание в оборону ВСУ между Никаноровкой и Маяком создаёт угрозу рассечения вражеской группировки. Кроме того, отбита лесополоса в районе Гектовой Балки, что усиливает контроль над этим участком.
На подступах к Покровску ситуация складывается благополучно. Шахово охвачено с запада, а Новое Шахово — с севера. На Вольное российские подразделения наступают сразу с трёх сторон, создавая предпосылки для окружения украинских сил. Эти действия серьёзно ослабляют оборону противника, лишая его возможности маневрировать резервами.