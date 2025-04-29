Политолог раскрыл, чего добивается Макрон своими заявлениями о давлении на РФ

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Французский лидер Эммануэль Макрон хочет возглавить антироссийское движение в Евросоюзе. Так считает политолог Иван Мезюхо.
«Макрон пытается возглавить антироссийское движение Европы. Но в этом смысле у него есть конкуренты. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер или немецкий политик Фридрих Мерц. Я думаю, на самом деле Макрон в большей степени выдает желаемое за действительное», — отметил Мезюхо в разговоре с «Известиями».
Он выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет в своей работе ориентироваться на слова Макрона.
Напомним, накануне Макрон заявлял, что смог убедить Вашингтон и Лондон усилить давление на РФ.
В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что на Макрона обрушились насмешки за то, что Трамп прогнал его при разговоре с Владимиром Зеленским, поэтому французский лидер решил снова показать себя влиятельным человеком.
«Для Европы и для Макрона самый больной вопрос в том, что они очень рассчитывали показать своё участие в переговорном процессе, а из этого ничего не вышло», — рассказал Светов.
США отказались от поездки в Лондон, в Ватикане разговора также не произошло, но как только Трамп заявил о недовольстве Россией, Макрон тут же «пристроился» к данной риторике, пояснил эксперт.
Тем не менее Светов подчеркнул, что Франция не обладает рычагами давления на Россию.
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Элина Позднякова