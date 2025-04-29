Политолог раскрыл, чего добивается Макрон своими заявлениями о давлении на РФ

Политики Франции, Великобритании, Польши и Германии отказались посетить Украину в День Победы. Как пишет Politico, речь идет об Эммануэле Макроне, Кире Стармере, Дональде Туске и Фридрихе Мерце. Уточняется, что у каждого из них свои планы.