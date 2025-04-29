Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Россия не станет прогибаться под давлением Запада, которое, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, будет усилено в ближайшее время. Такое заявление сделал депутат Дмитрий Кузнецов.
Макрон заявил, что убедил американцев усилить давление на Россию из-за Украины, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT. По словам французского лидера, в ближайшие недели будут предприниматься ключевые попытки для достижения прекращения боевых действий.
Он добавил, что Москве не стоит переживать из-за подобных заявлений Макрона. По словам эксперта, Россия должна быть готова к долгому противостоянию с Западом. На этом фоне Кузнецов предположил, что в мае-июне активизируются боевые действия, которые станут «сражением за инициативу».
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«Поднимать ставки и пугать оппонента — обычный ход ведения переговоров. Но, возможно, главная сверхспособность высшего русского руководства и лично президента — держать удар и не прогибаться под психологическим давлением», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он добавил, что Москве не стоит переживать из-за подобных заявлений Макрона. По словам эксперта, Россия должна быть готова к долгому противостоянию с Западом. На этом фоне Кузнецов предположил, что в мае-июне активизируются боевые действия, которые станут «сражением за инициативу».
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Элина Позднякова