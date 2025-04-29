«Не утруждают себя»: Песков ответил на слова Макрона о давлении на Россию

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Возникает ощущение, что Париж не утруждается выслушать заявления президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о давлении на РФ.
«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», — прокомментировал Песков.По его словам, заявление Макрона говорит о том, что Европа в настоящее время ориентируется продолжать боевые действия.
Накануне в понедельник Эммануэль Макрон в разговоре с изданием Paris Match заявлял, что давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней.
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