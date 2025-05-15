Политолог раскрыл, чего ждать от переговоров между РФ и Украиной

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Переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле ничего не изменят. Так считает директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов. Его слова приводит «Постньюс».
Напомним, российская делегация уже прибыла в Стамбул, где ожидает встречи с представителями Украины.
По словам Колташова, существенных результатов от предстоящего диалога ждать не стоит. Он уверен, что никакого прорыва не произойдёт, поскольку стороны ещё не готовы договариваться.
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По словам Колташова, существенных результатов от предстоящего диалога ждать не стоит. Он уверен, что никакого прорыва не произойдёт, поскольку стороны ещё не готовы договариваться.
«Россию устроит любой сценарий развития событий, что она явно демонстрирует. Снятие предварительных требований к переговорам — хороший жест, но это не означает, что Москва таким образом отказывается от своих целей», — отметил Колташов.
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Элина Позднякова