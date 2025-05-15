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Политолог Зудин: Зеленский хотел создать неясность в вопросе встречи с РФ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хотел создать впечатление неопределенности в вопросе встречи с российской делегацией в Стамбуле. Так считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Напомним, глава киевского режима заявил, что примет решение по переговорам с российской стороной только после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Этим заявлением он создал некую неопределенность в расчете на то, что эта неопределенность подействует на российских переговорщиков», — пояснил Зудин в разговоре с «Известиями».

В то же время член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Зеленский прилетел в Турцию с настроем показать свою «несуществующую крутизну», пишет «Газета.Ru». Так он прокомментировал слова лидера киевского режима о том, что делегация от РФ является «бутафорской».

«Зеленский точно не тот человек, который имеет право оценивать уровень российской делегации. По факту все его действия — это обычный дешевый понт. Еще могу предположить, что он таким образом пытается скрыть свое волнение, так как боится прямых вопросов и переговоров в открытую», — отметил Колесник.

Он также выразил сомнение, что от предстоящих переговоров между сторонами будет какой-то толковый результат.

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RT: Киев жалуется в МИД Индии на работающих в Донбассе журналистов
15 мая 2025, 16:03

Фото: iStock/chameleonseye

Украинские власти пожаловались в МИД Индии на журналистов, которые снимают репортажи в Донбассе. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующую ноту посольства Украины.
Так, жалоба пришла на журналиста одного из крупнейших индийских каналов TV9 по имени Маниша Джа после того, как он заснял обломки снарядов производства США и западных беспилотников, которыми ВСУ атаковали Запорожскую АЭС.

Украинское дипведомство обвинило журналиста в том, что его главной целью является «съёмка пропагандистского контента по заказу».

«Посещать различные места и делать оттуда репортажи — это моё право, моя работа и мой долг. Украина неоднократно делала из меня свою цель, потому что я показываю правду. Я неподвластен их пропаганде, я разоблачаю её», — заявил Маниша Джа.

По его словам, западные журналисты не обращают внимание на то, что происходит на территориях ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, и продолжают распространять лживую пропаганду.

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Украинская делегация до сих пор не появилась во дворце Долмабахче в Стамбуле
15 мая 2025, 14:09

Фото: iStock/Vincent_St_Thomas

Делегация украинской стороны до сих пор не появилась во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент RT.
«Украина как будто пытается увильнуть от прямых переговоров с Россией, хотя Зеленский до этого утверждал совершенно обратное», — заявил он.

Напомним, российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул утром 15 мая. В её состав также вошли начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры с украинской стороной должны были начаться в 10:00 по московскому времени.

При этом заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков отметил, что российские представители имеют все инструкции и будут вести работу в четко заданных президентом Владимиром Путиным рамках, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT. По словам Рябкова, Москва настроена на продуктивный диалог, однако многое будет зависеть и от позиции Киева.

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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
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Депутат раскрыл главные темы переговоров делегаций России и Украины в Турции
Чепа назвал главной темой переговоров России и Украины прекращение огня
15 мая 2025, 14:01

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Постоянное прекращение огня станет главной темой российско-украинских переговоров в Турции. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат отметил, что киевский режим нарушил три предыдущих перемирия.
«Здесь очень важно, чтобы стороны достигли не временного прекращения огня, чтобы использовать перемирие в своих целях, чтобы потом было еще больше осложнений», — сказал Чепа.
По мнению парламентария, переговорщики должны добиться четкого соблюдения условий перемирия. В частности, нельзя допускать передислокации боевиков и отправки им западных вооружений, добавил собеседник.

«Надо выстроить условия контроля, четкого соблюдения перемирия, не давая возможности проводить передислокации, отправки вооружения и так далее», — резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что российская делегация прилетела в Турцию на переговоры. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в рамках подготовки диалога с Киевом.

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В Совфеде объяснили состав делегации от РФ для переговоров с Украиной
Сенатор Климов: делегация от РФ специально повторяет состав 2022 года
15 мая 2025, 12:45

Фото: iStock/Diy1

Делегация от России, которая уже прибыла в Стамбул на переговоры с украинской стороной, почти полностью повторяет ту, что вела диалог три года назад, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Российское высшее руководство неоднократно говорило, что Москва рассматривает эту встречу как продолжение переговорного процесса, который был прерван Западом весной 2022 года. Именно поэтому состав практически тот же и руководитель делегации не изменился», — отметил Климов в беседе с «Газетой.Ru».

Однако он уточнил, что многое на этой встрече будет зависеть не только от российской команды, но и от готовности украинской стороны к диалогу, так как переговоры — это двусторонний процесс. По словам сенатора, российская сторона серьёзно настроена на конструктивное общение.

Напомним, российскую делегацию для переговоров в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил RT, что состав делегации от РФ состоит из профессионалов высшей степени, которые готовы начать переговоры с того же места, на котором они прервались во время последней встречи в Стамбуле.

«Переговоры предложено возобновить в том же месте, с той же точки, на которой они прерывались в прошлый раз, означает, что Россия готова последовательно двигаться вперёд и делать это, во-первых, с учётом проделанной работы», — пояснил Фомин.
Он добавил, что на переговорах также будут учитываться реалии на земле, которые сильно изменились с момента последнего диалога между конфликтующими сторонами.

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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
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ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
15 мая 2025, 12:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 515 боевиков, а в зоне ответственности группировки «Запад» — до 240 солдат. По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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