Политолог Зудин: Зеленский хотел создать неясность в вопросе встречи с РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский хотел создать впечатление неопределенности в вопросе встречи с российской делегацией в Стамбуле. Так считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Напомним, глава киевского режима заявил, что примет решение по переговорам с российской стороной только после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В то же время член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Зеленский прилетел в Турцию с настроем показать свою «несуществующую крутизну», пишет «Газета.Ru». Так он прокомментировал слова лидера киевского режима о том, что делегация от РФ является «бутафорской».
Он также выразил сомнение, что от предстоящих переговоров между сторонами будет какой-то толковый результат.
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«Этим заявлением он создал некую неопределенность в расчете на то, что эта неопределенность подействует на российских переговорщиков», — пояснил Зудин в разговоре с «Известиями».
В то же время член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Зеленский прилетел в Турцию с настроем показать свою «несуществующую крутизну», пишет «Газета.Ru». Так он прокомментировал слова лидера киевского режима о том, что делегация от РФ является «бутафорской».
«Зеленский точно не тот человек, который имеет право оценивать уровень российской делегации. По факту все его действия — это обычный дешевый понт. Еще могу предположить, что он таким образом пытается скрыть свое волнение, так как боится прямых вопросов и переговоров в открытую», — отметил Колесник.
Он также выразил сомнение, что от предстоящих переговоров между сторонами будет какой-то толковый результат.
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Элина Позднякова