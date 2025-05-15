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Делегация украинской стороны до сих пор не появилась во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент RT.
«Украина как будто пытается увильнуть от прямых переговоров с Россией, хотя Зеленский до этого утверждал совершенно обратное», — заявил он.
Напомним, российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Стамбул утром 15 мая. В её состав также вошли начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы МИД Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры с украинской стороной должны были начаться в 10:00 по московскому времени.
При этом заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков отметил, что российские представители имеют все инструкции и будут вести работу в четко заданных президентом Владимиром Путиным рамках, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT. По словам Рябкова, Москва настроена на продуктивный диалог, однако многое будет зависеть и от позиции Киева.
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Элина Позднякова