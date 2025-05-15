В Совфеде объяснили состав делегации от РФ для переговоров с Украиной

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Делегация от России, которая уже прибыла в Стамбул на переговоры с украинской стороной, почти полностью повторяет ту, что вела диалог три года назад, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Российское высшее руководство неоднократно говорило, что Москва рассматривает эту встречу как продолжение переговорного процесса, который был прерван Западом весной 2022 года. Именно поэтому состав практически тот же и руководитель делегации не изменился. Все члены делегации — это уважаемые профессионалы, опытные люди», — отметил Климов в беседе с «Газетой.Ru».
Однако он уточнил, что многое на этой встрече будет зависеть и от готовности украинской стороны к диалогу, так как переговоры — это двусторонний процесс. По словам сенатора, российская сторона серьёзно настроена на конструктивное общение.
Напомним, российскую делегацию для переговоров в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил RT, что состав делегации от РФ состоит из профессионалов высшей степени и готова начать переговоры с того же места, на котором они прервались во время последней встречи в Стамбуле.
«Переговоры предложено возобновить в том же месте, с той же точки, на которой они прерывались в прошлый раз, означает, что Россия готова последовательно двигаться вперёд и делать это, во-первых, с учётом проделанной работы, а во-вторых, с учётом реалий, которые изменились за эти три года», — пояснил Фомин.
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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
Элина Позднякова