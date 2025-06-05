Политолог раскрыл, чем и куда Москва может ударить для вразумления Киева

05 июня 2025, 20:05

Эксперт Дандыкин: РФ может применить «Орешник» и «Кинжал» для удара по Киеву

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России может нанести комбинированный удар по Украине в ответ на теракты с применением дорогостоящих видов оружия. Так считает военный эксперт, капитан запаса Василий Дандыкин.







«Вполне вероятно, что наши ответы, о которых говорил президент, — это будут уже удары непосредственно по тем, кто принимает такие решения дьявольские. Если удары по самолётам ещё как-то можно назвать диверсиями, то (атаки на мирных граждан в Брянской и Курской областях — ред.) — чистый террор против мирного населения», — заявил Дандыкин в разговоре с Life.ru.