Украина готовит реформу ударов БПЛА по территории России
Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Броуди с позывным Мадьяр объявил о разработке и внедрении обновленного плана ударов вглубь территории России в течение ближайших 100 дней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Броуди, характеризуя становление нового рода войск как «запаздывающее, но стремительное», подчеркнул важность этой задачи.
В рамках нового плана, Мадьяр предложил внедрить «12 слоев влияния» на оперативном уровне. Это предполагает усиление подразделений радиоэлектронной борьбы, дистанционного минирования, а также групп, специализирующихся на борьбе с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России. Подробности реформы ударов БПЛА вглубь России, по понятным причинам, держатся в секрете.
Кроме того, новый командующий планирует провести реформу снабжения и управления подразделениями, а также расширить опыт проекта «Линия дронов» на другие подразделения ВСУ. Напомним, что ранее Владимир Зеленский назначил Мадьяра на должность командующего СБС.
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