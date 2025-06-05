Украина готовит реформу ударов БПЛА по территории России

05 июня 2025, 15:53

Командир ВСУ Мадьяр анонсировал реформу БПЛА по России в течение 100 дней

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Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Броуди с позывным Мадьяр объявил о разработке и внедрении обновленного плана ударов вглубь территории России в течение ближайших 100 дней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Броуди, характеризуя становление нового рода войск как «запаздывающее, но стремительное», подчеркнул важность этой задачи.