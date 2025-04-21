В Совфеде обвинили Запад в переписывании истории Второй мировой войны

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Запад пытается переписать историю Второй мировой войны, игнорируя решающий вклад Красной армии в победу над нацистской Германией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
В колонке для NEWS.ru сенатор подчеркнул, что таким образом европейские элиты пытаются подготовить народ к войне с Россией.
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«Мы имеем дело с очередной попыткой переписать историю. Запад демонизирует Россию, пытается выставить СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией. Это надругательство над исторической правдой и памятью миллионов погибших», — отметил он.Карасин добавил, что нацистский режим признали виновным в преступлениях против человечности, Нюрнбергский трибунал зафиксировал факты геноцида народов СССР и они должны оставаться в центре внимания и по сей день.
«Европой правят политики, которые готовят ее к конфликту с Россией, игнорируя уроки истории и судьбу их идейных предшественников, которых судил Нюрнбергский трибунал», — указал сенатор.Читайте также:
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Данил Пономарев