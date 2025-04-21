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Удар по ВСУ в Сумской области, попытка наступления под Угледаром, серия атак в Торецке: последние новости СВО

Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Пасхальное перемирие в зоне СВО на Украине, которое действовало с 19 по 21 апреля 2025 года, способствовало снижению интенсивности боевых действий и осуществлению гуманитарных операций, однако полного прекращения огня достичь не удалось. На некоторых направлениях, таких как Покровское и Торецкое, ВСУ продолжали атаки, также обстрелы гражданских объектов, включая территорию Белгородской области, не прекратились. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская и Белгородская области

Утром 20 апреля украинские силы попытались пересечь государственную границу на стыке Курской и Белгородской областей в направлении села Поповка Краснояружского района. Российские войска быстро отреагировали: в ходе боя большая часть украинских штурмовиков была уничтожена, а отступающие группы ликвидированы ударами артиллерии и сбросами боеприпасов с FPV-дронов.

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Сразу после отражения атаки российская артиллерия нанесла ряд точечных ударов по скоплениям сил ВСУ в приграничных районах Сумской области, предотвращая попытки противника перегруппироваться и подтянуть резервы. Накануне, 19 апреля, в Белгородской области российские войска дважды отразили попытки украинских пеших штурмовых групп прорваться через границу. Кроме того, две малые группы противника на мобильной технике, направлявшиеся к селу Демидовка, были уничтожены артиллерийским огнём ещё на украинской территории.

Херсонское направление

На Херсонском направлении боевые действия не наблюдаются. Тем не менее, российские военные сообщают о деятельности украинских дронов с правого берега Днепра. В ночь на 21 апреля Вооружённые силы Украины обстреляли Новую Каховку, в результате чего были повреждены автомобили, но среди мирного населения жертв не зафиксировано.

Запорожское направление

На участке от Каменского до Малой Токмачки сохраняется спокойствие, и нарушения перемирия здесь не зафиксированы.


Фото: istockphoto/SimoneN

Угледарское направление

Ночью в районе посёлка Богатырь Вооружённые силы Украины попытались атаковать российские позиции, однако, по информации Минобороны РФ, атака была успешно отбита.

Покровское направление

Противник продолжает штурмовать российские позиции в районе Успеновки, пытаясь закрепить предыдущие успехи. В течение дня ВСУ активно использовали дроны и миномёты, а также обстреляли Новотроицкое. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что боевые действия на этом участке продолжаются.

Торецкое направление

В районе Сухой Балки ВСУ провели серию атак на российские позиции, но все они были успешно отражены.

Часовярское направление

В районе Артёмовска (Бахмута) впервые с 2022 года наблюдается спокойствие. Российские военные сообщают об отсутствии обстрелов по городу.

Северское направление

После нескольких часов затишья небольшая группа ВСУ атаковала позиции российских сил в районе Белогоровки, однако эта попытка была быстро подавлена.

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#атака
#дроны
#сводкасво
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Сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО
21 апреля 2025, 08:30

Фото: iStock/Tituz

Юрий Чикатило, сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило, пропал без вести в зоне специальной военной операции на Украине. По информации Telegram-канала «‎Shot», 56-летний Юрий мог погибнуть в результате артиллерийского обстрела, когда российские силы наносили удары по стратегическим объектам в Харьковской области.
Юрий Чикатило, также известный под фамилией Мирошниченко, добровольно ушёл воевать на стороне Украины и в последнее время находился на Харьковском направлении. Он пропал около трёх месяцев назад, когда его артиллерийское подразделение, дислоцировавшееся примерно в 20 км от Харькова, попало под обстрел. На данный момент его имя внесено в списки пропавших без вести, однако информация о его смерти официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Юрий Чикатило пошёл воевать против России в самом начале СВО, пытаясь избежать уголовного преследования. Его разыскивали судебные приставы и МВД Украины из-за долгов по алиментам, кредитам и дорожным штрафам.

Андрей Чикатило, отец Юрия и один из самых известных маньяков СССР, был казнён в 1994 году за убийства 53 человек. Интересно, что он родом из Харьковской области, где теперь пропал его сын.

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#сын
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Украина подверглась первому авиаудару после окончания перемирия
21 апреля 2025, 07:40

Фото: iStock/IherPhoto

Сразу после истечения срока действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Украина подверглась авиаударам. По данным Telegram-канала «Осведомитель», авиация Воздушно-космических сил России начала наносить удары по целям в Сумской и Харьковской областях.
Согласно сообщениям, бомбардировки также затронули Константиновку, Краматорск и Иванполье. Несмотря на режим прекращения огня, российские военные получили приказ быть готовыми к отражению возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФ
21 апреля 2025, 07:03

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших во время специальной военной операции (СВО). Эту информацию передает ТАСС, изучивший решение суда.
Компания нарушила запрет на распространение в России информации о потерях и персональных данных военных. Нарушение было зафиксировано в ролике на платформе YouTube. Суд отметил, что на видео раскрывались имена, анкетные и персональные данные погибших, что запрещено российским законодательством.

«Согласно условиям использования YouTube (...), поставщиком услуг сервиса является компания Google LLC, деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр», — указывается в судебных документах.
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В YouTube также обнаружили публикацию инструкцию по сдаче в плен для российских военных, что стало одной из причин наказания.

Google был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компания получила штраф в 3,8 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Речь идет о «Ревлимиде» и «Имовиде», принадлежавших компании Bristol-Myers Squibb, которая покинула Россию после начала СВО.

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США хотят взять под свой контроль ЗАЭС
WSJ: США рассматривают возможность забрать территорию ЗАЭС под свой контроль
21 апреля 2025, 05:18

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Администрация США рассматривает возможность установления нейтрального статуса для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и прилегающих территорий, чтобы взять объект под свой контроль. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, предложение находится на стадии разработки: не определены границы нейтральной зоны и механизмы управления станцией. В Вашингтоне также не раскрывают, кто будет управлять АЭС в случае согласия России на условия.

Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, назвал «абсурдом» заявления Киева о совместном контроле ЗАЭС с США, подчеркнув, что станция является российской собственностью.

Также сообщалось, что срок пасхального перемирия, объявленного Россией с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля, истек без продления. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин не отдавал команд по возобновлению режима прекращения огня.

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«Должны быстро осознать»: ​Лавров сделал жесткое предупреждение Европе о ее ​позиции
​Лавров: Европе не следует разговаривать с Россией на языке превосходства
21 апреля 2025, 03:03

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Информацию об этом передает РИА Новости.
Это стало реакцией на высказывание Эммануэля Макрона о планах международной коалиции под руководством Франции и Великобритании направить войска на Украину после завершения конфликта для «сдерживания» России.

Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.

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«И если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — добавил он.
Лавров также акцентировал, что Россия не допустит возрождения нацистских тенденций в Европе и будет бороться за искоренение этой идеологии. Отдельно он призвал европейские страны вернуться к «подлинным ценностям».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз рекомендовал странам-кандидатам в ЕС избегать участия в параде 9 Мая в Москве.

На фоне подготовки к 80-летию Победы в 2025 году Москва ожидает визитов лидеров Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии и Словакии.

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