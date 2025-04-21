Удар по ВСУ в Сумской области, попытка наступления под Угледаром, серия атак в Торецке: последние новости СВО

Пасхальное перемирие в зоне СВО на Украине, которое действовало с 19 по 21 апреля 2025 года, способствовало снижению интенсивности боевых действий и осуществлению гуманитарных операций, однако полного прекращения огня достичь не удалось. На некоторых направлениях, таких как Покровское и Торецкое, ВСУ продолжали атаки, также обстрелы гражданских объектов, включая территорию Белгородской области, не прекратились. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».