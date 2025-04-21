Удар по ВСУ в Сумской области, попытка наступления под Угледаром, серия атак в Торецке: последние новости СВО

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Пасхальное перемирие в зоне СВО на Украине, которое действовало с 19 по 21 апреля 2025 года, способствовало снижению интенсивности боевых действий и осуществлению гуманитарных операций, однако полного прекращения огня достичь не удалось. На некоторых направлениях, таких как Покровское и Торецкое, ВСУ продолжали атаки, также обстрелы гражданских объектов, включая территорию Белгородской области, не прекратились. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская и Белгородская областиУтром 20 апреля украинские силы попытались пересечь государственную границу на стыке Курской и Белгородской областей в направлении села Поповка Краснояружского района. Российские войска быстро отреагировали: в ходе боя большая часть украинских штурмовиков была уничтожена, а отступающие группы ликвидированы ударами артиллерии и сбросами боеприпасов с FPV-дронов.
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Сразу после отражения атаки российская артиллерия нанесла ряд точечных ударов по скоплениям сил ВСУ в приграничных районах Сумской области, предотвращая попытки противника перегруппироваться и подтянуть резервы. Накануне, 19 апреля, в Белгородской области российские войска дважды отразили попытки украинских пеших штурмовых групп прорваться через границу. Кроме того, две малые группы противника на мобильной технике, направлявшиеся к селу Демидовка, были уничтожены артиллерийским огнём ещё на украинской территории.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении боевые действия не наблюдаются. Тем не менее, российские военные сообщают о деятельности украинских дронов с правого берега Днепра. В ночь на 21 апреля Вооружённые силы Украины обстреляли Новую Каховку, в результате чего были повреждены автомобили, но среди мирного населения жертв не зафиксировано.
Запорожское направлениеНа участке от Каменского до Малой Токмачки сохраняется спокойствие, и нарушения перемирия здесь не зафиксированы.
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Угледарское направлениеНочью в районе посёлка Богатырь Вооружённые силы Украины попытались атаковать российские позиции, однако, по информации Минобороны РФ, атака была успешно отбита.
Покровское направлениеПротивник продолжает штурмовать российские позиции в районе Успеновки, пытаясь закрепить предыдущие успехи. В течение дня ВСУ активно использовали дроны и миномёты, а также обстреляли Новотроицкое. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что боевые действия на этом участке продолжаются.
Торецкое направлениеВ районе Сухой Балки ВСУ провели серию атак на российские позиции, но все они были успешно отражены.
Часовярское направлениеВ районе Артёмовска (Бахмута) впервые с 2022 года наблюдается спокойствие. Российские военные сообщают об отсутствии обстрелов по городу.
Северское направлениеПосле нескольких часов затишья небольшая группа ВСУ атаковала позиции российских сил в районе Белогоровки, однако эта попытка была быстро подавлена.
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