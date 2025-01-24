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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине. Об этом она сообщила «Известиям».
«Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности, на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы», — поделилась Захарова.
По ее словам, режим Владимира Зеленского в срочном порядке принял ряд законопроектов, которые облегчили процедуру проведения таких мероприятий. Западные страны воспользовались этим и начали заниматься на Украине черной трансплантации. При этом под эгидой здравоохранения были развернуты лаборатории Пентагона, а страна стала превращаться в полигон для экспериментов с биолабораторией и черной трансплантологией.
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