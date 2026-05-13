13 мая 2026, 12:57

Политолог Дудчак: шоу с коррупцией на Украине начинает утомлять

Атаки на бывшего главу офиса украинского президента Андрея Ермака являются имитацией бурной деятельности администрации американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение выразил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Напомним, Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины ходатайствует об его аресте. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Якименко, пишут argumenti.ru.





«Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с этим предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 миллионов гривен», — приводит издание слова Якименко.

«Складывается впечатление, что значительная доля атак на украинскую элиту — это изображение деятельности по миротворчеству со стороны американцев. Если бы они хотели остановить боевые действия, то они бы отключили бы связь. Но Трамп не хочет таким образом заканчивать боевые действия», — подчеркнул Дудчак.