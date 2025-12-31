Политолог раскрыл, как атака на резиденцию Путина изменит отношения США и Европы
Политолог Дудаков: отношения США и Европы будут ухудшаться в 2026 году
Атака беспилотников ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области может ухудшить отношения США и Европы. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, нельзя исключать, что эта операция проводилась при поддержке некоторых стран ЕС или Великобритании.
«В связи с этим, я думаю, что, конечно, отношения между США и Европой в целом, коллективной Европой, будут ухудшаться в 2026 году», ― сказал собеседник издания.Он также отметил, что отношения между странами обострились давно. Американская администрация вводит санкции против еврокомиссаров из-за того, что они пытаются заставить IT-компании США наложить цензуру на своих платформах.
«Кроме того, мы видим довольно серьезную разницу в отношении к украинскому конфликту», ― заключил Дудаков.