Минобороны показало обломки пытавшихся атаковать резиденцию Путина БПЛА — видео
Видео: Минобороны РФ
Видео с обломками одного из украинских беспилотников, которые атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, показало Минобороны России в телеграм-канале.
По данным министерства, дрон нес фугасный заряд массой шесть килограммов, его оснастили поражающими элементами. Как пояснил начальник расчета сил ПВО с позывным Гром, такая боевая часть предназначалась для поражения людей и гражданской инфраструктуры.
Военнослужащий также отметил, что неразорвавшийся заряд — редкий случай. По его словам, это произошло из‑за того, что средство ПВО попало в хвостовую часть БПЛА.
Ранее западные СМИ сообщали о последствиях атаки на резиденцию Путина.
Читайте также: