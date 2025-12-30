30 декабря 2025, 22:22

Крапивник: Зеленский и лидеры Запада ошибаются в своей безнаказанности

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и западные лидеры заблуждаются, полагая, что их действия останутся без последствий. Об этом заявил военный аналитик и бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.