На Западе подчеркнули ошибку Зеленского и ЕС после атаки на резиденцию Путина
Владимир Зеленский и западные лидеры заблуждаются, полагая, что их действия останутся без последствий. Об этом заявил военный аналитик и бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Так он прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. По словам эксперта, противники повышают ставки до получения ответного удара, который «будет серьезным».
Крапивник также предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта, подобная произошедшей после этой атаки, способна приблизить мир к ядерному противостоянию, в котором Европа может понести катастрофические потери.
Ранее сообщалось, что западные СМИ раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина.
Читайте также: