Политолог раскрыл, как идут настоящие переговоры по Украине

Фото: istockphoto/YayaErnst
Овальный кабинет — это сцена, а реальные переговоры идут за кулисами, так как политика всегда была не только пространством реальных решений, но и спектаклей, предназначенных для широкой публики. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов, комментируя сообщения СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа тайно связалась с Владимиром Зеленским после конфликта в Белом доме.
По его словам, такие якобы утечки информации в СМИ работают сразу по нескольким направлениям, где первое — коррекция восприятия случившегося.
«Очередной контрнаступ»: стало известно, что происходит под Суджей
«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин
Раскрыто, к чему приведет отказ США от передачи Киеву разведданных
«Скандал уже состоялся, но за ним последовали дипломатические шаги, которые должны показать, что всё под контролем. Во-вторых, подобные публикации дают сигнал другим игрокам — как союзникам, так и оппонентам, что формальная сцена не отражает всей картины. В-третьих, это способ «подтолкнуть» Зеленского к нужной линии поведения», — пояснил эксперт в беседе с RT.В свою очередь бывший советник конгресса США, политолог Джеймс Джатрас раскрыл суть выступления Трампа перед обеими палатами конгресса. В разговоре с «Известиями» аналитик отметил, что американский лидер намерен вернуть страну к нормальной жизни, переориентировать ее на внутренние проблемы. По его мнению, именно этого и ждут от Трампа избиратели.
«Знаете что? Большинству американцев нет до этого дела. Их не волнует Украина. Их не волнует Ближний Восток. Их не волнует Тайвань. Их волнует, сколько стоят яйца и убивают ли кого-нибудь на улице, потому что вокруг полно преступников. Вот на чем он хотел сосредоточиться. Это то видение, которое, по его словам, он имел в виду, говоря, что Америка вернулась. Но насколько он сможет воплотить это в жизнь, думаю, не знает даже он сам», — указал Джатрас.Читайте также:
«Очередной контрнаступ»: стало известно, что происходит под Суджей
«Ядерная кнопка»: раскрыто, чего на самом деле добивался глава ЧВК «Вагнер» Пригожин
Раскрыто, к чему приведет отказ США от передачи Киеву разведданных
Данил Пономарев