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Раскрыто, к чему приведет отказ США от передачи Киеву разведданных

Политолог Михайлов: отказ США от передачи разведданных сильно ударит по Киеву
Фото: istockphoto/forplayday

Фото: istockphoto/forplayday

Отказ США от передачи Украине разведданных станет сильным ударом для Киева. Об этом заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. По его словам, такое решение нанесет куда более серьезный ущерб режиму Зеленского, чем просто полная остановка поставок оружия.
«Не имея разведданных, они испытают максимальный урон от нанесения ударов со стороны российских военных», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь политолог Антон Орлов оценил сообщения СМИ о планах президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера отправиться на следующей неделе в Вашингтон, чтобы сопроводить Владимира Зеленского. В разговоре с RT аналитик отметил, что европейские лидеры бояться, что глава киевского режима может не только усугубить ситуацию, но и ударить вдобавок по американо-европейским отношениям.
«Поэтому одного пускать нельзя. Если предыдущее шоу в Овальном кабинете повторится, а вдруг ещё и с большим накалом — это может негативно повлиять и на отношение Белого дома ко всему европейскому истеблишменту», — рассказал политолог.
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При ударе «Искандером» по гостинице в Кривом Роге уничтожены 28 французских наёмников
При ударе «Искандером» по наёмникам в Кривом Роге погибли 28 французов
06 марта 2025, 15:01

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог в Днепропетровском районе Украины с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». В результате были уничтожены 28 французских наёмников.
Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».

«Пока Макрон грозил России, "Искандер" в Кривом Роге уничтожил группу французских военных», — говорится в сообщении.

Факт удара по зданию, в которое накануне заселилась группа иностранных военнослужащих, подтвердил координатор николаевского подполья. Гостиница в результате ракетной атаки была полностью разрушена. По словам подпольщика, на месте взрыва раньше машин скорой помощи оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они брали у подъехавших медиков подписку о неразглашении.

«Эвакуация всех выживших производилась очень быстро», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

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Белый дом хочет лишить проживающих в США украинцев статуса беженцев
06 марта 2025, 14:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.
«Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такую меру могут принять уже в апреле текущего года. Так, украинцы, лишенные статуса беженцев, могут быть депортированы из страны по ускоренной программе.

Напомним, администрация Трампа уже приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений от граждан Латинской Америки и Украины, которые получили разрешение въехать в США при бывшем президенте страны Джо Байдене.

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Боец ВС РФ анонсировал интересные события в Курской области
Командир «Вагнера» «Констебль»: в Курской области ожидаются интересные события
06 марта 2025, 14:38

Фото: iStock/Zeferli

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль» заявил, что в Курской области ожидаются «интересные события». Его слова приводит канал 360.
«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать Суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть Суджанского выступа», — рассказал «Констебль».

Он отметил, что ВСУ уже испытывают проблемы с логистикой и несут большие потери на российской земле. Бойцы ВС РФ начали чаще использовать FPV- дроны ночью. Такие удары наносят более существенный ущерб живой силе и технике противника.

Таким образом, командир «Вагнера» считает, что основной успех армия России будет развивать именно в Курской области, где украинские силы заметно выдохлись.

На других направлениях, по его словам, ВСУ пытаются сдерживать российских бойцов с помощью прибытия подкреплении.

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«Это не основная война»: в ГД заявили, что главные события в конфликте произойдут весной
Депутат Бородай: Главные события конфликта на Украине могут произойти весной
06 марта 2025, 14:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Основные события в конфликте на Украине пройдут в ближайшие месяцы. Так считает депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он добавил, что это будет только началом «основной войны».
«Думаю, что основные события — они предстоят буквально в самые ближайшие месяцы. То есть это март, апрель, май, может быть, июнь. И тогда уже, после этого, будут видны контуры всего того, что произойдёт. А вот что будет потом? Я же говорю: это не основная война», — заявил Бородай.

По его словам, на сегодняшний день мир находится в состоянии передела и изменения международной политики и укладов. А это, согласно истории, обычно происходит с большой кровью, отметил Бородай.

Депутат пояснил, что сейчас наблюдается процесс запуска более глобального конфликта. Однако он не исключил, что он произойдет не на территории России.

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Молодые украинцы, подписавшие контракт с ВСУ, не доживут до выплат
Сенатор Никонорова: молодые контрактники ВСУ не доживут до выплат
06 марта 2025, 13:42

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Молодые украинцы в возрасте 18-25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ, не получат обещанных выплат и льгот, так как не доживут до конца службы. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова, ее слова приводит ТАСС.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Владимир Зеленский хочет восполнить высокие потери в рядах ВСУ с помощью молодых людей от 18 до 25 лет, которым предлагают обещают 1 млн гривен. Но средства они получат в виде облигаций без содержания, а сами выплаты произведут только по окончании контракта.

«Учитывая недавние новости, киевский режим, вероятно, настроен на мобилизацию "до последнего украинца". Так, для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Звучит вполне привлекательно, пока не погружаешься в детали этой "сделки с дьяволом"», — отметила Никонорова.

Она выразила большое сомнение, что украинские молодые контрактники доживут до этих бонусов и льгот. По ее словам, все эти меры поддержки являются «подлым и циничным обманом в духе киевского режима».

Кроме того, Никонорова обратила внимание на показательную реакцию в мире на насильственную мобилизацию в ВСУ, против которой высказывались американский миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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