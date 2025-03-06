Раскрыто, к чему приведет отказ США от передачи Киеву разведданных

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Отказ США от передачи Украине разведданных станет сильным ударом для Киева. Об этом заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. По его словам, такое решение нанесет куда более серьезный ущерб режиму Зеленского, чем просто полная остановка поставок оружия.
«Не имея разведданных, они испытают максимальный урон от нанесения ударов со стороны российских военных», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь политолог Антон Орлов оценил сообщения СМИ о планах президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера отправиться на следующей неделе в Вашингтон, чтобы сопроводить Владимира Зеленского. В разговоре с RT аналитик отметил, что европейские лидеры бояться, что глава киевского режима может не только усугубить ситуацию, но и ударить вдобавок по американо-европейским отношениям.
«Поэтому одного пускать нельзя. Если предыдущее шоу в Овальном кабинете повторится, а вдруг ещё и с большим накалом — это может негативно повлиять и на отношение Белого дома ко всему европейскому истеблишменту», — рассказал политолог.Читайте также:
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