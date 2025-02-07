Фото: iStock/Gerasimov174
Выдача Киеву ядерного оружия была бы сравнима с вызовом всадников апокалипсиса, потому реакция США в этом направлении довольно ожидаемая. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога о нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия.
«Реакция Келлога и всех остальных, я думаю, что ожидаемая, потому что сейчас дать Украине ядерное оружие — это вызвать всадников апокалипсиса. Потому что как только Украина получит ядерное оружие, она тотчас же, в этот же день его использует, потому что задачи Украины сейчас заключаются в том, чтобы нанести России максимальный ущерб всеми возможными средствами», — отметил он в беседе с RT.Напомним, Келлог заявил о нулевых шансах Украины на получение ядерного оружия после того, когда глава киевского режима во время интервью для Пирса Моргана потребовал от Запада предоставить Киеву такой тип вооружения. Как сообщают argumenti.ru, Зеленский пожаловался, что из-за ошибок западных партнеров путь Украины в НАТО растянулся на десятки лет. Из-за этого он потребовал поставить украинцам ядерное оружие, ракетно-зенитные комплексы, профинансировать 1 млн военнослужащих ВСУ и отправить на Украину иностранный воинский контингент.
«Кит Келлог заявил, что шансы, что Киев вновь получит ядерное оружие, мизерные или равны нулю», — пишет издание.Читайте также:
Российская армия освободила город Дзержинск в ДНР
Зеленский купил себе особняк, принадлежавший Гитлеру
Келлог раскрыл, на что придется пойти Москве и Киеву для завершения конфликта
Данил Пономарев