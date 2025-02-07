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В результате активных наступательных операций, проведенных подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии и добровольческого формирования «Ветераны» из группировки войск «Центр», был освобожден город Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступательные операции на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, российские войска продвигаются в сторону населенных пунктов Новоселка, Раздольное и Днепроэнергия.
Преодолевая оборону противника и двигаясь на северо-запад, армия приближается к границам Днепропетровской области.
Накануне Вооруженные силы Украины осуществили массовую атаку на приграничные районы Курской области. Однако контрнаступление не увенчалось успехом: российская армия нанесла серьезный урон наступающим подразделениям противника. Также были зафиксированы атаки украинских войск в районах Черкасской Конопельки и Фанасеевки. В направлении Русской Конопельки направилась еще одна колонна ВСУ, но, согласно данным российских источников, она была остановлена до достижения села.
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Преодолевая оборону противника и двигаясь на северо-запад, армия приближается к границам Днепропетровской области.
Накануне Вооруженные силы Украины осуществили массовую атаку на приграничные районы Курской области. Однако контрнаступление не увенчалось успехом: российская армия нанесла серьезный урон наступающим подразделениям противника. Также были зафиксированы атаки украинских войск в районах Черкасской Конопельки и Фанасеевки. В направлении Русской Конопельки направилась еще одна колонна ВСУ, но, согласно данным российских источников, она была остановлена до достижения села.
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Провал контрнаступления ВСУ в Курской области, штурмы на Покровском направлении, удар по Энергодару: последние новости СВО
Анастасия Хохлова