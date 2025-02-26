Зеленский назвал «рабочую дату» своего визита в США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что 28 февраля — «рабочая дата» его визита в США. Глава киевского режима уточнил, что в настоящее время ведется подготовка.
«О визите. Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — прокомментировал Зеленский местной прессе.Он добавил, что после визита в Штаты планирует посетить Великобританию.
«…и мы с европейцами там встречаемся у [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера», — добавил украинский политик.Ранее стало известно, что попытаются сделать с Зеленским США.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
Читайте также:
Вилла Зеленских в Тоскане заросла сорняками и значительно рухнула в цене — всё дело в проклятии
В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
Никита Кротов