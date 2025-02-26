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Зеленский назвал «рабочую дату» своего визита в США

Зеленский назвал 28 февраля «рабочей датой» своей поездки в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что 28 февраля — «рабочая дата» его визита в США. Глава киевского режима уточнил, что в настоящее время ведется подготовка.
«О визите. Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — прокомментировал Зеленский местной прессе.
Он добавил, что после визита в Штаты планирует посетить Великобританию.

«…и мы с европейцами там встречаемся у [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера», — добавил украинский политик.
Ранее стало известно, что попытаются сделать с Зеленским США.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращение в РФ
В Госдуму внесут законопроект о запрете возврата компаниям, финансировавшим ВСУ
26 февраля 2025, 18:30

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект, запрещающий финансировавшим ВСУ компаниям возвращаться в Россию, рассмотрят в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
«Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации», — гласит пояснительная записка.
Уточняется, что законопроект внесут депутаты от «Новых людей». Перед этим председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о том, что иностранным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок из-за их же недальновидных шагов.

Кроме того, эксперты отмечали, что возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок может нанести ущерб национальным интересам.

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В Финляндии озвучили радикальное предложение по РФ
Малинен: Финляндии надо открыть границу с РФ и восстановить отношения
26 февраля 2025, 18:14

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финской стороне надо открыть границу с Российской Федерацией и восстановить отношения, заявил в соцсетях профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.
«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией», — сказано в публикации.

Малинен подчеркнул, что соглашение с Киевом по безопасности должно быть расторгнуто, а нынешняя финская политическая верхушка — отправлена в отставку.

«Наши экономика и общество в этом нуждаются», — заключил профессор.
Отношения РФ и Финляндской республики ухудшились в особенности после вступления последней в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, когда Вашингтон может смягчить антироссийские санкции.

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Экс-нардеп предположил, что Трамп сделает с Зеленским
Экс-нардеп Килинкаров: США попытаются сместить Зеленского
26 февраля 2025, 17:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не устраивает администрацию президента США Дональда Трампа, которая попытается заменить его. Так считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, в Вашингтоне уже говорят о проведении президентских выборов на Украине, так как понимают необходимость смены политического режима в стране.

«Если бы Зеленский их устраивал как ныне действующий президент и перспективный с точки зрения реализации планов по Украине в будущем, то, конечно, они бы не поднимали этот вопрос. Думаю, Вашингтон попытается сместить Зеленского», — заявил Килинкаров в беседе с NEWS.ru.

Так, он добавил, что депутаты Верховной рады сейчас пытаются найти способы продлить свою политическую власть в преддверии грядущих перемен, понимая, что с Зеленским у них никаких перспектив нет.

Тем временем оппоненты главы киевского режима — председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко работают над тем, чтобы Зеленский в новых выборах участие не принял.

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В Госдуме спрогнозировали «котел» для боевиков ВСУ в Курской области
Депутат Журавлев не исключил окружение боевиков ВСУ в Курской области
26 февраля 2025, 17:28

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения ВСУ могут попасть в окружение в Курской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Депутат рассказал, что российские силы смогли зайти в тыл противника в Сумской области. Это дает возможность ВС РФ перекрыть логистику для боевиков ВСУ, находящихся на территории Курщины.

«Стоит отрезать части ВСУ от снабжения, и они быстро сдуются, не в состоянии удерживать позиции. Учитывая, что именно этого от украинских войск требует командование, не исключено, что отводить их не будут до последнего, а значит, весьма вероятно и образование котла», — пояснил Журавлев в беседе с NEWS.ru.

Тем не менее депутат заявил, что о происходящих событиях в Курской области необходимо ориентироваться на официальные сообщения от Минобороны РФ.

По его словам, обстановка в российском приграничье продолжает оставаться сложной и пока сложно прогнозировать, когда Курская область будет полностью освобождена от присутствия украинских боевиков.

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Астана провела консультации с Киевом после атаки ВСУ на станцию КТК
26 февраля 2025, 17:14

Фото: istockphoto/alexis84

Власти Республики Казахстан (РК) провели консультации с Киевом в рамках дипломатических каналов после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил журналистам министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
«Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия», — сказал он.
Министр добавил, что консультации с украинской стороной идут на уровне МИД государств.

ВСУ атаковали «Кропоткинскую» НПС 17 февраля. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров предложил дать «по рукам» главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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