На Западе заявили о возможном исчезновении НАТО
Дизен: НАТО потеряет смысл своего существования после завершения СВО
Североатлантический альянс потеряет смысл своего существования после завершения специальной военной операции (СВО). Возможную причину прекращения существования НАТО озвучил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время», — обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.
Со слов Дизена, именно из-за этого «возникнут проблемы», если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сможет способствовать урегулированию конфликта.
Профессор уточнил, что следствием завершения американским лидером украинского конфликта может выступить и ликвидация самого Североатлантического альянса, у которого после этого не будет причин для продолжения своей деятельности.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа сарказмом.