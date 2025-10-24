Политолог раскрыл, при каком условии Трамп встретится с Путиным

24 октября 2025, 17:03

Политолог Светов: Трамп встретится с Путиным, если признает его равным себе

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Политолог Юрий Светов разобрал решение президента США Дональда Трампа перенести встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным, а также введение Вашингтоном новых санкций против Москвы. Его слова приводит «Вечерняя Москва».





Эксперт отметил, что Трамп не отменял встречу, а перенес ее, так как считает себя «начальником вселенной», который хочет, чтобы «все строились по его приказу». Он ожидает окончания боевых действиях на Украине, чтобы «получить одобрение общества». Однако Россия, по мнению специалиста, не намерена их останавливать, пока не устранит все первопричины конфликта. Он также отметил, что новая встреча лидеров станет возможна, если США признает Россию равным суверенным государством.

«Это типичное поведение Трампа. Он убежден, что встреча с ним — это счастье для любого человека на Земле, в том числе лидеров других стран. И он может диктовать, состоится эта встреча или нет, и несколько раз менять свое мнение», — заявил Светов.