Спецпредставитель Путина прибыл на переговоры в США
CNN: спецпредставитель президента РФ Дмитриев прибыл на переговоры в США
Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для участия в «официальных переговорах». Об этом пишет телеканал CNN.
Отмечается, что Дмитриев проведёт встречу с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа, в ходе которой продолжится дискуссия об отношениях России и США.
«Главный экономический посланник России прибыл в Соединённые Штаты для «официальных» переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы «продолжить обсуждать отношения между США и Россией», – говорится в сообщении издания.Ранее CNN писал, что Вашингтон в неожиданно краткие сроки сменил курс в отношениях с Москвой. Администрацию Белого дома поразило то, как оперативно Трамп принял решение о введении новых антироссийских санкций.