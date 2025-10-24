Спецпредставитель Путина прибыл на переговоры в США

24 октября 2025, 14:47

CNN: спецпредставитель президента РФ Дмитриев прибыл на переговоры в США

Кирилл Дмитриев (фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для участия в «официальных переговорах». Об этом пишет телеканал CNN.





Отмечается, что Дмитриев проведёт встречу с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа, в ходе которой продолжится дискуссия об отношениях России и США.





«Главный экономический посланник России прибыл в Соединённые Штаты для «официальных» переговоров... Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы «продолжить обсуждать отношения между США и Россией», – говорится в сообщении издания.