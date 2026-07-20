20 июля 2026, 18:16

Политолог Коровин: Кличко может ускорить свержение Зеленского

Владимир Зеленский

Мэр Киева Виталий Кличко может приблизить смещение Владимира Зеленского с занимаемого поста, поскольку терять ему уже нечего. Такое мнение выразил политолог Валерий Коровин.





Напомним, Кличко публично раскритиковал Зеленского на фоне протестов на Украине из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова. При этом Коровин в разговоре с Life.ru выразил мнение, что на сегодняшний день смещения Зеленского хотят многие, в том числе его британские кураторы и украинцы, которые потеряли в конфликте близких людей.





«Кличко — представитель майданной команды, от которой в окружении Зеленского не осталось и следа. Он вполне может выступить одним из катализаторов процесса смещения, пытаясь обойти конкурентов и не дать кому-то еще присвоить себе лавры того, кто первым подал сигнал», — считает политолог.

«Конечно, Федорова на пост министра обороны не вернут. Это стало бы поражением для Зеленского. Поэтому сейчас глава киевского режима придумывает какую-нибудь компромиссную конструкцию, которая бы устроила и американцев, и европейцев, и голодное, жадное окружение Зеленского», — считает эксперт.