Политолог раскрыл роль Кличко в возможном свержении Зеленского
Политолог Коровин: Кличко может ускорить свержение Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко может приблизить смещение Владимира Зеленского с занимаемого поста, поскольку терять ему уже нечего. Такое мнение выразил политолог Валерий Коровин.
Напомним, Кличко публично раскритиковал Зеленского на фоне протестов на Украине из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова. При этом Коровин в разговоре с Life.ru выразил мнение, что на сегодняшний день смещения Зеленского хотят многие, в том числе его британские кураторы и украинцы, которые потеряли в конфликте близких людей.
«Кличко — представитель майданной команды, от которой в окружении Зеленского не осталось и следа. Он вполне может выступить одним из катализаторов процесса смещения, пытаясь обойти конкурентов и не дать кому-то еще присвоить себе лавры того, кто первым подал сигнал», — считает политолог.
Зеленскому же, по словам Коровина, необходимо «поймать момент» начала кампании по его смещению до физической ликвидации, чтобы успеть скрыться и попытаться «пожить еще немножко» на «награбленное».
Тем временем историк Руслан Калинчук в беседе с Общественной Службой Новостей не исключил, что Зеленский увольнением Федорова пытается вернуть себе контроль над Министерством обороны, приносящим огромные деньги.
«Конечно, Федорова на пост министра обороны не вернут. Это стало бы поражением для Зеленского. Поэтому сейчас глава киевского режима придумывает какую-нибудь компромиссную конструкцию, которая бы устроила и американцев, и европейцев, и голодное, жадное окружение Зеленского», — считает эксперт.
Следующей целью Зеленского, вероятно, станет руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов*, поскольку он является «очень неудобным персонажем» для главы киевского режима, заключил Калинчук.