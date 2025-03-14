Политолог раскрыл содержание конверта, переданного Путиным Трампу через спецпосланника США

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков. По его словам, представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для президента США ДональдаТрампа.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» заявил, что американская сторона радужно и феерично описывает свой успех.
По его словам, Владимир Путин довольно четко дал понять, что у России есть ряд условий.
Он добавил, что Дональд Трамп привык в шоу показывать успешного бизнесмена, поэтому сейчас воображает себя человеком, который может решить проблему одним поднятием телефонной трубки — голливудский нарратив, который не работает.
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«Подозреваю, что послание, которое везет Уиткофф, носит прагматичный характер. Конечно, было бы здорово сделать приятно Дональду Трампу, чтобы он себе поставил галочку за то, что помирил Россию и Украину. Но, к сожалению, дела так просто не делаются. Этот конфликт развязали США, а сейчас они пытаются вырядиться в белую одежду миротворцев и делают вид, что все решилось», — сообщил эксперт.
По его словам, Владимир Путин довольно четко дал понять, что у России есть ряд условий.
«Я подозреваю, что там, внутри, в этом конверте, эти условия предлагаются вниманию президента США, который, как я опять подозреваю, немножечко подвиснет. Не получится решить одним щелчком эту наболевшую проблему», — прокомментировал политолог.
Он добавил, что Дональд Трамп привык в шоу показывать успешного бизнесмена, поэтому сейчас воображает себя человеком, который может решить проблему одним поднятием телефонной трубки — голливудский нарратив, который не работает.
«Встреча президентов США и РФ состоится, когда будет понятно, о чем договариваться. Когда на столе возникнут серьезные документы, которые можно будет подписать. Я думаю, что этим в ближайшее время и займутся лидеры», — объяснил Мухин.
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Анастасия Панченко