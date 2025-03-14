Трамп заявил, что в четверг поговорил с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне провел продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец закончится», — написал Трамп в соцсети Truth.
Он также отметил, что на сегодняшний день тысячи украинских боевиков находятся в полном окружении в Курской области, их положение сложное и уязвимое. Так, Трамп отметил, что настоятельно попросил Путина «пощадить их жизни».
«Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!» — заключил Трамп.
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Элина Позднякова