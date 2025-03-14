Политолог раскрыл суть слов Трампа о 2 апреля, который станет «великим днем»

Не стоит поддаваться излишнему оптимизму и ждать доллара по 30 рублей, лучше быть осторожными. Так военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что 2 апреля станет «великим днем», намекнув на урегулирование конфликта на Украине. По словам эксперта, следует быть более сдержанными в этом вопросе.