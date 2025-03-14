Политолог раскрыл суть слов Трампа о 2 апреля, который станет «великим днем»

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Не стоит поддаваться излишнему оптимизму и ждать доллара по 30 рублей, лучше быть осторожными. Так военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что 2 апреля станет «великим днем», намекнув на урегулирование конфликта на Украине. По словам эксперта, следует быть более сдержанными в этом вопросе.
«Интересы России и новой команды Белого дома во главе с Трампом совпадают в определенных точках геополитики и мировой экономики, и это следует использовать. Но я бы предостерег от чрезмерного оптимизма, ведь все эти действия США были направлены на отрыв России от Китая. Предлагаю дождаться 2 апреля и быть осторожными», — пояснил Кошкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал реакцию президента России Владимира Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня. В беседе с RT парламентарий назвал заявление российского лидера образцом здравого подхода. По его словам, таким образом Россия показала свое стремление к миру, но без ущерба собственной безопасности и интересам.
«Сказанное нашим Верховным главнокомандующим — это образец здравого и рационального подхода к вопросу перемирия, которое не может быть популистской уловкой, а должно стать действенным и учитывающим все нюансы механизмом на пути к мирному урегулированию», — подчеркнул депутат.Читайте также:
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