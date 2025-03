«Я не могу утверждать, будем ли мы на это соглашаться. Это знает только начальство. Но точно, что, если предложение сводится к прекращению огня и перемирию, на это соглашаться бессмысленно. Перемирие не может быть целью, оно может быть только средством», — поделился политолог.

Как сообщают argumenti.ru, Путин попал на передовицы ведущих западных изданий, среди которых The Telegraph, Financial Times, The Guardian, CNN, ABC и The Times. Все заголовки, так или иначе, указывали на плачевное положение ВСУ как в Курской области, так и на всей линии фронта, а также признавали успехи российской армии.Тем временем политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал предложенное США 30-дневное прекращение огня, назвав его «тупиковым сценарием». В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил , что перемирие без дополнительных условий будет означать лишь то, что на Украину смогут привезти еще больше оружия.