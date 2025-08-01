В Минобороны доложили об успехах ВС РФ в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ за неделю семь населенных пунктов
Семь населенных пунктов за минувшую неделю освободили от боевиков российские военнослужащие. Об этом в пятницу, 1 августа, доложили в Минобороны России.
В министерстве уточнили, что пять пунктов освобождено в Донецкой народной республике (ДНР), а еще по одному в Запорожской и Днепропетровской областях. Особо отмечены действия Южной и Восточной группировки войск ВС РФ, а также группы «Центр».
«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. <...> Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР. <...> За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.Накануне представитель Общественной палаты Владимир Рогов говорил, что бойцы ВС РФ открыли второй фронт, освободив Темировку в Запорожской области. Он отмечал, что теперь российские силы могут наступать с северо-востока.