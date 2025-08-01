В Минобороны доложили об успехах ВС РФ в зоне СВО

01 августа 2025, 13:19

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ за неделю семь населенных пунктов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Семь населенных пунктов за минувшую неделю освободили от боевиков российские военнослужащие. Об этом в пятницу, 1 августа, доложили в Минобороны России.





В министерстве уточнили, что пять пунктов освобождено в Донецкой народной республике (ДНР), а еще по одному в Запорожской и Днепропетровской областях. Особо отмечены действия Южной и Восточной группировки войск ВС РФ, а также группы «Центр».





«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. <...> Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР. <...> За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области», — сказано в сводке оборонного ведомства.

