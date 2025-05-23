Фото: iStock/Wachira Wacharapathom
На Украине активно отмывают деньги путём перепродажи оружия, которое поставляет Запад. Об этом в интервью «Известиям» заявил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.
Он отметил, что Вашингтон отправляет Киеву определённое количество боеприпасов или вооружения, и только 30–40% оружия реально попадало на передовую — такие данные Расмуссен привёл из независимого источника.
Спустя время эти боеприпасы, снаряжение, вооружение можно найти на чёрном рынке — в Турции, у террористов в Африке, у наркокартелей в Америке.
Перепродаваться может абсолютно всё — от запчастей для грузовиков до деталей танков, артиллерийских систем и даже комплектующих для дронов. Такие вещи легко могут оказаться у террористических организаций или преступных группировок. По словам политолога, наркокартели и криминальные структуры отдадут огромные деньги за определённые запчасти и оружие.
Ранее Владимир Зеленский вновь попросил президента США Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо американскому лидеру.
Напомним, что, по разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь.
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Спустя время эти боеприпасы, снаряжение, вооружение можно найти на чёрном рынке — в Турции, у террористов в Африке, у наркокартелей в Америке.
«Откуда? А на стволе — серийный номер США. Прослеживается номер — и вот он, из партии для Украины», — сказал политолог.Западные СМИ только сейчас подняли эту тему, так как Запад, продвигая свой «сюжет», хочет дистанцироваться от проекта «Украина», поделился своим мнением Расмуссен.
Перепродаваться может абсолютно всё — от запчастей для грузовиков до деталей танков, артиллерийских систем и даже комплектующих для дронов. Такие вещи легко могут оказаться у террористических организаций или преступных группировок. По словам политолога, наркокартели и криминальные структуры отдадут огромные деньги за определённые запчасти и оружие.
Ранее Владимир Зеленский вновь попросил президента США Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо американскому лидеру.
Напомним, что, по разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь.
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Анастасия Чубина