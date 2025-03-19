Трамп признал преимущество России на поле боя

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска добились тактического преимущества, окружив около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отметив, что ситуация требует срочного разрешения.
«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — признался он.Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон стремится прекратить эскалацию конфликта, однако не уточнил конкретных шагов.
Ранее сообщалось, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На территории предприятия возник пожар из-за падения обломков сбитого дрона.
Читайте также:
«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа
«Вкопаем в землю»: в ГД предупредили Киев о рисках нарушения условий перемирия
В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска для бросивших курить
Мария Моисеева