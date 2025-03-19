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Трамп признал преимущество России на поле боя

Трамп: армия РФ окружила 2,5 тысячи бойцов ВСУ и получила преимущество
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска добились тактического преимущества, окружив около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отметив, что ситуация требует срочного разрешения.
«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — признался он.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон стремится прекратить эскалацию конфликта, однако не уточнил конкретных шагов.

Ранее сообщалось, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На территории предприятия возник пожар из-за падения обломков сбитого дрона.

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ВСУ атаковали нефтебазу в российском городе, начался пожар
Mash: ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, загорелись обломки БПЛА
19 марта 2025, 03:42

Фото: iStock/NiseriN

В городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На территории предприятия возник пожар из-за падения обломков сбитого дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что очевидцы докладывают о как минимум трёх взрывах.
Местные жители, опрошенные SHOT, также рассказали о 5–6 громких хлопках в небе. Позже началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Предположительно, часть воздушных целей была уничтожена ПВО РФ.

Официальных комментариев от властей или силовых структур пока не поступало.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян.

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Зеленский пожалел погибших на СВО россиян
Зеленский в интервью пожалел погибающих в ходе конфликта россиян
19 марта 2025, 02:23

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале издания «Новости.Live», передает РИА Новости.
«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал президент Украины.
Ранее в марте Зеленский называл всех россиян «убийцами и врагами», но уверял, что это не отменяет стремления Киева к миру.

Также сообщалось, что утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа и прекратилась лишь после 18:45 вечера.

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«Котлета по-киевски»: Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню Путина
Медведев: В столовой сидят только РФ и США, а Украина является основным блюдом
19 марта 2025, 02:08

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина оказалась «в меню» президента России Владимира Путина. Свою ироничную оценку Медведев опубликовал в социальной сети X.
Политик сравнил телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа с ресторанным меню, где «в столовой» присутствуют только Россия и Америка.

«В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — написал Медведев.
Ранее Зеленский, комментируя отсутствие Украины за столом переговоров, заявил, что его страна — «не салат и не компот в меню Путина». Это был ответ на слова военного аналитика Майкла Кларка, который в эфире Sky News отметил: «Если тебя нет за столом, ты в меню».

«Радио 1» также передавало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже ответила на данное заявление Зеленского: Украина, по ее мнению, действительно не является блюдом в меню, вместо этого ей стоит присвоить иной статус.

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«Бред сумасшедшего»: Военэксперт оценил вероятность передачи Одессы России по указке Трампа
Военэксперт Храмчихин назвал информацию о передаче Одессы РФ бредом сумасшедшего
19 марта 2025, 01:28

Фото: iStock/V-art

Опасения украинской стороны и американской прессы о планах президента США Дональда Трампа передать Одессу в состав России похожи на бред сумасшедшего. В этом уверен независимый военный эксперт Александр Храмчихин.
Ранее газета New York Times написала, что Трамп собирается обсудить с Путиным возможные потери Украины. Издание сообщило, что в Киеве уже начали опасаться, что американский лидер отдаст Одессу России.

«Всю постановку вопроса с передачей Одессы России по указке Трампа нельзя назвать иначе, кроме как бредом сумасшедшего. Это может быть провокация демократов в США против Трампа и его переговоров с Владимиром Путиным», — заявил Храмчихин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Одесса не войдет в состав России, если ВС РФ не подойдут к городу. Военный эксперт также усомнился в том, что Владимир Зеленский может подчиниться Трампу и добровольно отдать Одессу Москве.

Храмчихин добавил, что Россия без Одессы и Николаева не пропадет, однако отметил, что лучше бы было, если эти территории все-таки перешли под контроль российской стороны. Однако это будет возможно исключительно военным путем, заключил эксперт.

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#владимир зеленский
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«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Шеремет назвал успехом восстановление диалога РФ и США
19 марта 2025, 01:12

Фото: iStock/vchal

Восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном уже является успехом. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Начало диалога после столь длительного перерыва — это уже успех. А учитывая, что этот диалог был очень продолжительным и ни одна из сторон не вызвала раздражения и скуки у другой, говорит об обоюдной заинтересованности в его продолжении», — отметил Шеремет в беседе с NEWS.ru.

По его словам, этот разговор создает базу для нормализации и оздоровления отношений между РФ и США. Депутат подчеркнул, что глобальная безопасность основывается на доверии, которое может появиться только в диалоге и действиях, которые и определят характер оппонента.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Лидеры говорили более двух часов.

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#лидер
#киев
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