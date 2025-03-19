Трамп признал преимущество России на поле боя

В городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На территории предприятия возник пожар из-за падения обломков сбитого дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что очевидцы докладывают о как минимум трёх взрывах.