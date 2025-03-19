Трамп раскрыл, какой вопрос украинского конфликта он не обсудил с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Дональд Трамп опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин требовал прекратить поддержку Украины во время их телефонного разговора. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп подчеркнул, что вопрос помощи Украине не поднимался в ходе диалога с Путиным. По его словам, стороны обсуждали широкий круг тем, но тема военной или финансовой поддержки Киева отсутствовала в повестке.
Читайте также:
«Не соврал»: Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат и не компот
В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»
«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем
«Мы не говорили о помощи (Украине). Мы вообще не говорили о помощи. Мы о многом говорили, но помощь совсем не обсуждали», — уточнил президент США.Ранее сообщалось, что Трамп также признал преимущество России на поле боя. По его словам, российские войска добились тактического преимущества, окружив около 2,5 тысяч украинских военнослужащих. Плотное кольцо, в которое попали солдаты ВСУ, являются «нехорошей» ситуацией для Украины.
Читайте также:
«Не соврал»: Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат и не компот
В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»
«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем
Мария Моисеева