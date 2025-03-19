Спецпосланник Трампа раскрыл подробности и дату обсуждения перемирия на Украине

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Детали соглашения о прекращении огня на Украине начнут обсуждаться в воскресенье (23 марта) в саудовской Джидде. Об этом заявил специальный посланник администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox.
По его словам, США рассчитывают, что Украина поддержит договорённости, достигнутые в ходе телефонного разговора Трампа и Владимира Путина. Выражая мнение о переговорах президентов, спецпосланник Трампа отметил их «позитивные результаты».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян.
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«Два великих лидера объединились ради блага человечества», — подвел итоги он.Уиткофф также уточнил, что перемирие с проектом договоренностей о прекращении огня предусматривает отказ от ударов не только по энергетической, но и по всей инфраструктуре в целом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян.
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Мария Моисеева