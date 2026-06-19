Политолог Самонкин не исключил возникновение вооруженного конфликта между РФ и ЕС

19 июня 2026, 19:28

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Возникновение вооруженного конфликта между Россией и Европой не исключено. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.





Тем не менее Евросоюз может столкнуться с некоторыми проблемами при подготовке к конфликту с Россией, отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей. У европейцев на сегодняшний день нет единой концептуальной идеи и единого лидера.





«Все-таки наполеоновские войны и Вторая мировая война подводились под идеалы крестового похода на восток, похода против России. Сейчас это все теряет исторический смысл. Новую стратегию войны европейцам в современных условиях будет очень сложно подготовить», — уверен Самонкин.