Политолог Самонкин не исключил возникновение вооруженного конфликта между РФ и ЕС
Возникновение вооруженного конфликта между Россией и Европой не исключено. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.
Тем не менее Евросоюз может столкнуться с некоторыми проблемами при подготовке к конфликту с Россией, отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей. У европейцев на сегодняшний день нет единой концептуальной идеи и единого лидера.
«Все-таки наполеоновские войны и Вторая мировая война подводились под идеалы крестового похода на восток, похода против России. Сейчас это все теряет исторический смысл. Новую стратегию войны европейцам в современных условиях будет очень сложно подготовить», — уверен Самонкин.
Он добавил, что больше всего в продолжении конфликта на Украине заинтересована Великобритания, когда как США сейчас заняты обстановкой на Ближнем Востоке. Кроме того, правительства Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии, Сербии, которые заинтересованы в проведении национальной политики, блокируют проукраинские резолюции и выступают против членства Украины в НАТО и ЕС.