В ГД уличили НАТО в подготовке к войне с Россией
Запад готовится к масштабному военному противостоянию с Россией. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, комментируя учения НАТО «Рамштайн Флаг 2026» у российских границ.
Напомним, Североатлантический альянс начал масштабные тактические военно-воздушные учения с участием Финляндии и Норвегии, граничащих с Россией, пишут argumenti.ru.
«Всего в учениях задействовано более 200 военных самолетов, в том числе истребители, самолеты Boeing E-3A, беспилотники RQ-4D Phoenix, а также средства транспортировки, дозаправки, разведки и наблюдения. Ежедневно планируется до 150 вылетов с более чем 20 площадок, в том числе участков автомагистралей», — говорится в материале издания.
В учениях примут участие 18 стран. В НАТО уточнили, что мероприятие проводится для укрепления обороноспособности восточного фланга альянса.
В разговоре с Life.ru Соболев заявил, что НАТО, Евросоюз и США придерживаются «мирной» риторики, однако их действия говорят об обратном.
«Идёт гибридная война: политическая, экономическая, информационная. Особенно информационная, в ней мы не очень сильно отвечаем. Наверное, кроме президента, никто так решительно не отвечает. Европа готовится к войне, и никаких сомнений в этом нет», — уверен депутат.
Он считает, что пока ВС РФ заняты проведением спецоперации на Украине, НАТО пытается показать, что может без проблем захватить северо-западную территорию России, в том числе Калининградскую область. Запад желает нанести Москве стратегическое поражение, и это не шутка, заключил Соболев.