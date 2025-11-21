В России оценили мирный план США по Украине

21 ноября 2025, 15:08

Политолог Денисов: план США по Украине является позитивной тенденцией

Фото: iStock/FabrikaCr

От представленного США мирного плана по Украине можно отталкиваться для проведения дальнейших переговоров. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Он отметил, что многие пункты, которые неприемлемы для РФ и Украины, в итоговых документах будут изменены. Однако от этого плана уже можно отталкиваться для дальнейших действий.





«То, что такие планы появляются, уже само по себе, является позитивной тенденцией. Эти планы были совместно разработаны с учётом позиций и мнений сторон, как некий драфт, который может стать основой для переговорного процесса. Это, по крайней мере, будет означать, что есть хотя бы какой-то свет в конце туннеля», — отметил Денисов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

