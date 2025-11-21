В России оценили мирный план США по Украине
Политолог Денисов: план США по Украине является позитивной тенденцией
От представленного США мирного плана по Украине можно отталкиваться для проведения дальнейших переговоров. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Он отметил, что многие пункты, которые неприемлемы для РФ и Украины, в итоговых документах будут изменены. Однако от этого плана уже можно отталкиваться для дальнейших действий.
«То, что такие планы появляются, уже само по себе, является позитивной тенденцией. Эти планы были совместно разработаны с учётом позиций и мнений сторон, как некий драфт, который может стать основой для переговорного процесса. Это, по крайней мере, будет означать, что есть хотя бы какой-то свет в конце туннеля», — отметил Денисов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он отметил, что на сегодняшний день на фоне коррупционного скандала складывается хороший момент для предложения Украине неудобных для неё пунктов. Зеленский находится в невыгодном положении, которым пытаются воспользоваться США. Однако это вовсе не означает, что Киев согласится на все уступки, заключил Денисов.
Тем временем Германия выразила обеспокоенность в связи с представленным американским планом по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на Bild.
«Берлин мобилизует партнеров, чтобы дать отпор давлению США», — говорится в материале.