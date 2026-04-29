Парад 9 мая пройдет без военной техники из-за террористической активности Киева
В Кремле заявили, что парад Победы 9 мая пройдет без боевой техники. Подробности раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, это связано с высоким уровнем террористической активности со стороны Киева. Кроме того, текущий год не является юбилейным.
Ранее сообщалось, что в составе пешей колонны по Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных Сил России. Во время трансляции зрители увидят кадры работы военных в зоне проведения спецоперации, на боевом дежурстве и службе, в том числе расчёты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях ВМФ.
В ведомстве подчеркнули, что колонны военной техники не будет.
Читайте также: