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ВСУ уничтожают Красноармейск

ТАСС: ВСУ обстреливают Красноармейск, не покинув город
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Военнослужащие ВСУ, не покидая город, начали уничтожать Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Они разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей.
Об этом рассказал ТАСС представители силовых структур региона. ВСУ наносят удары внутри населенного пункта: работают артиллерией и реактивными системами залпового огня. Удары идут по микрорайонам Южный и Шахтерский.

«Работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова», — уточняется в сообщении агентства.



Красноармейск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе. Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал сражение на этом направлении решающим, подчеркнув, что этот город является стратегической и ключевой точкой всего Донбасса.

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#сбу
Раскрыта важность освобождения поселка Двуречная в Харьковской области
Ганчев: освобождение Двуречной позволит ВС РФ выдвинуться в сторону Волчанска
28 января 2025, 15:18

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение Двуречной в Харьковской области позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление в сторону Волчанского района. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.
28 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении от ВСУ поселка Двуречная в Купянском районе Харьковской области.

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — пояснил Ганчев.

Он отметил, что ранее противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол. После освобождения этой территории, по словам Ганчева, ВСУ уже не смогут с прежней интенсивностью обстреливать населенные пункты, находящиеся вдоль левого побережья реки.

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#красноармейск
#всу
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В Европе усомнились в успешном исходе плана Трампа по Украине
Steigan: план Трампа по конфликту на Украине обречен на провал
28 января 2025, 14:28

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, дав России 100 дней на завершение украинского конфликта, так как у Киева столько времени нет. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
«Дональд Трамп дал России сто дней до достижения мирного урегулирования, однако у Украины нет столько времени. Опорные пункты ВСУ схлопываются каждый день, как карточные домики, а когда Часов Яр и Красноармейск возьмут русские, крах ВСУ лишь ускорится», — говорится в статье.

По данным издания, после того, как армия России освобождает последние города, где ранее была возведена качественная оборона ВСУ. Далее мощных линий обороны у Украины нет.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны. При этом отмечается, что новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.

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Снисхождения не будет: Хинштейн поможет прокуратуре взыскать украденные деньги
Хинштейн пообещал помощь во взыскании денег с главы Курской корпорации развития
28 января 2025, 14:03

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Правительство Курской области поддержит в суде иск к бывшему руководству АО «Корпорация развития Курской области» и ряду предпринимателей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В своём телеграм-канале он написал , что областное правительство окажет всю необходимую помощь при расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также возмещению ущерба, нанесённого российскому государству.

Генпрокуратура считает, что при исполнении госконтрактов было присвоено 32 млрд рублей, направленных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружения в Курской области.

«Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно, когда речь идет о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — подчеркнул Александр Хинштейн.

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#генпрокуратура
#всу
#курская область
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Боец СВО нашел в грязи икону со своим именем, которая спасла его при обстреле
28 января 2025, 14:00

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ Александр Абрамцев нашел в грязи икону, которая позже спасла ему жизнь. Историю рассказывает издание ChitaMedia со ссылкой на один из Telegram-каналов.
«В окопах всегда грязь, и мы использовали настилы. И вот, в один прекрасный момент вместо настила нашли икону. Поднял, очистил. В итоге это оказалась очень старинная икона, и сзади была надпись "рабу Божьему Александру"», — рассказал боец.

Он рассказал эту историю священнику, который пояснил, что эта икона «ждала его». После священнослужитель благословил батальон этой иконой перед боем. В том бою подразделение Абрамцева попало под обстрел противника, однако все пять прилетов пришлись мимо.

Ранее стало известно, что в зоне СВО икона Божьей Матери спасла жизнь российскому солдату. Пуля попала бойцу в грудь, но образ Богородицы не пропустил смерть в сердце воина.

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Mash: Курьеры доставили траурный венок генералу ВС РФ Терёхину от СБУ
28 января 2025, 12:51

Фото: istockphoto/zim286

Служба безопасности Украины организовала доставку траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизии генерал-майору Виталию Терехину прямо в зону спецоперации. Для этого были наняты два московских курьера.
О дерзкой выходке украинских спецслужб рассказал телеграм-канал Mash. Сотрудники СБУ разместили в профильном чате сообщение о «несложной работе», которая, к тому же, будет хорошо оплачена. На него откликнулись двое безработных из российской столицы. Им переслали координаты получения венка и адрес доставки, с указанием оставить «посылку» и уйти.

Венок обнаружили родственники военачальника тут же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Курьеров уже вычислили по камерам разыскивают.

Генерал-майор Виталий Терёхин родом з Кунгура в Пермском крае. Он боевой офицер, не раз служил в «горячих точках», дважды кавалер ордена Мужества, награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и другими. Его противники пошутили опасно, прежде всего — для себя.

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#сотрудники
#сбу
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#спецоперация
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«Затыкать дыры»: ВСУ перешли к единственной оставшейся тактике на фронте
The Economist: ВСУ перешли к тактике затыкания дыр в зоне СВО
28 января 2025, 12:16

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия на фоне проблем с живой силой перешла к тактике затыкания дыр. Об этом пишет британская газета The Economist.
«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — приводятся в статье слова одного из командиров ВСУ.

Авторы пишут о том, что проблемы с мобилизацией, а также массовое дезертирство украинских военных отрицательно сказались на ВСУ. При этом ВС РФ имеют больше возможностей для использования пехоты.

Так, армия России продолжает освобождать территории Донбасса, «доставляя Украине массу беспокойств».

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#армия россии
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#вс рф
#удар
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ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области
28 января 2025, 12:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря успешным наступательным действиям группировки войск «Запад».

В зоне ответственности бойцов подразделений было ликвидировано до 330 украинских военнослужащих.

Также было нанесено поражением живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Зеленый Гай, Копанки, Красное Первое, Лозовая, Песчаное и Тополи в Харьковской области, Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Григоровка, Ивановка и Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Льготы участникам СВО: какие выплаты и госгарантии предусмотрены по контракту с МО РФ
28 января 2025, 11:56

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бойцы спецназа группировки войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. Они подошли к Тимофеевке с рассветом. Из-за тумана боевики ВСУ не смогли обнаружить российских военных. Чтобы принять участие в освобождении ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областей можно заключить контракт с Минобороны РФ. Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами.
«С рассветом подошли к Тимофеевке, погода нам благоволила, был туман, враг нас не смог обнаружить своевременно. Непосредственно у позиций ВСУ начались бои. Мы заходили небольшими группами с флангов», — рассказал командир группы Дмитрий Трунин.

Противник, не ожидая атаки, спешно пытался организовать оборону населенного пункта. Но пока одна группа отвлекала на себя основное внимание, другие подразделения спецназа обошли противника с флангов и уничтожили украинских неонацистов.

После уничтожения основных сил ВСУ остатки гарнизона, которые не успели сбежать со своих позиций, сдались в плен.

Контракт с Минобороны РФ


При заключении контракта с Минобороны РФ в Подмосковье предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей. Бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности. Перед отправкой в зону СВО военнослужащих обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки.

Бойцам предоставляется лучшая экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками. За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

За награды предусмотрены отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Льготы для военнослужащих

Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Выплаты и льготы для семей бойцов СВО


Семьям военнослужащих также предоставляется ряд различных льгот, в том числе кредитные каникулы, жен бойцов СВО при наличии детей до 18 лет не могут сократить на работе, детям предоставляется обучение детей на бюджетной основе в вузах в пределах установленной квоты, а также внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка для учеников 1-6 класса, бесплатные кружки и секции, а также бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и многое другое.

Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Что положено за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей.

Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей. При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Более 100 десантников ВСУ совершили неудачную контратаку в Курской области
28 января 2025, 11:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Более 100 украинских десантников перешли в контратаку в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
Отмечается, что минувшей ночью командование ВСУ перебросило в Суджанский район свыше сотни десантников. Они были отправлены в контратаку на российские позиции около хутора Никольский.

По данным источника, бойцы ВС РФ ликвидировали большую часть живой силы ВСУ и прервали их контратаку. При этом другая часть украинских военных бежала.

Ранее Минобороны России сообщало, что экипаж вертолёта Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области. После выполнения этой боевой задачи он также совершил противоракетное маневрирование на низкой высоте и использовал тепловые ловушки.

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