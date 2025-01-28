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Военнослужащие ВСУ, не покидая город, начали уничтожать Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Они разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей.
Об этом рассказал ТАСС представители силовых структур региона. ВСУ наносят удары внутри населенного пункта: работают артиллерией и реактивными системами залпового огня. Удары идут по микрорайонам Южный и Шахтерский.
Красноармейск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе. Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал сражение на этом направлении решающим, подчеркнув, что этот город является стратегической и ключевой точкой всего Донбасса.
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«Работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова», — уточняется в сообщении агентства.
Красноармейск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе. Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал сражение на этом направлении решающим, подчеркнув, что этот город является стратегической и ключевой точкой всего Донбасса.
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Александр Бойцов