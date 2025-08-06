06 августа 2025, 16:17

Фельдман: европейцы не готовы жертвовать своими солдатами ради Киева

Фото: istockphoto / artJazz

Военная помощь Украине от скандинавских стран продлит боеспособность ВСУ, но не повлияет на развитие специальной военной операции. Об этом заявил «Известиям» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.





Он отмечает, что Швеция, Дания и Норвегия заинтересованы в сохранении Украины в её нынешнем виде. Для Владимира Зеленского важнее не сама военная поддержка, а возможность продемонстрировать населению приверженность западных союзников и очередной многомиллиардный пакет помощи.



Фельдман отметил, что несмотря на поставки, ВСУ остро нуждаются в подготовленном личном составе, чего новые поставки вооружений не решают.



«Новая скандинавская подачка не сможет удовлетворить эту потребность. Киеву очень пригодились бы на поле боя шведские или норвежские военные, но рисковать их жизнями ради спасения режима Зеленского европейцы не станут», — подчеркнул Фельдман.

