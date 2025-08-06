В Китае заявили о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине

06 августа 2025, 15:49

Глава МИД КНР Ван И: процесс урегулирования на Украине вступил в решающий этап

Фото: iStock/3dmitry

С началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, его слова опубликованы на официальном сайте министерства.