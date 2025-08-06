В Китае заявили о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине
С началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, его слова опубликованы на официальном сайте министерства.
По его словам, Москва и Киев начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Ван И добавил, что на сегодняшний день процесс урегулирования украинского кризиса вступает в решающий этап.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее на Западе раскрыли потери ВСУ с начала конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: