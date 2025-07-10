Политолог Скориков: Мерц пытается повысить градус милитаризма в обществе

10 июля 2025, 12:17

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается повысить градус милитаризма в обществе. Так считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.





Напомним, Мерц заявил о том, что на сегодняшний день дипломатические методы решения украинского конфликта полностью исчерпаны.



Эксперт считает, что своими заявлениями канцлер ФРГ продолжает формировать антироссийское общественно-политическое мнение и готовит Европу к войне.





«По всей видимости, это связано с саммитом НАТО, на котором президент США Дональд Трамп принудил европейские государства повысить взносы на натовскую армию. Соответственно, градус милитаризма в обществе теперь нужно повышать. Делать это нужно для того, чтобы объяснить рост расходов, которые ударят по благосостоянию европейского населения», — пояснил Скориков в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Фридрих Мерц перенял эстафету у Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта? Как иначе расценить слова германского канцлера, прямо заявившего, что "дипломатические средства исчерпаны"?» — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.