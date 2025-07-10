Политолог Скориков: Мерц пытается повысить градус милитаризма в обществе
Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается повысить градус милитаризма в обществе. Так считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Напомним, Мерц заявил о том, что на сегодняшний день дипломатические методы решения украинского конфликта полностью исчерпаны.
Эксперт считает, что своими заявлениями канцлер ФРГ продолжает формировать антироссийское общественно-политическое мнение и готовит Европу к войне.
«По всей видимости, это связано с саммитом НАТО, на котором президент США Дональд Трамп принудил европейские государства повысить взносы на натовскую армию. Соответственно, градус милитаризма в обществе теперь нужно повышать. Делать это нужно для того, чтобы объяснить рост расходов, которые ударят по благосостоянию европейского населения», — пояснил Скориков в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он напомнил, что Трамп заявляет о готовности возобновить поставки вооружения Украине. Тем не менее он вынуждает европейские страны разогнать ВПК и заместить американскую помощь Киеву.
В свою очередь депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий считает, что подобными заявлениями Мерц хочет сорвать переговоры между РФ и Украиной. Его словам приводят argumenti.ru.
«Фридрих Мерц перенял эстафету у Бориса Джонсона и решил сорвать российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта? Как иначе расценить слова германского канцлера, прямо заявившего, что "дипломатические средства исчерпаны"?» — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.