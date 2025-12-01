Политолог спрогнозировал содержание встречи Путина и Уиткоффа

01 декабря 2025, 20:03

Политолог Фельдман: встреча Путина и Уиткоффа будет содержательной

Фото: iStock/ronniechua

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа будет содержательной, однако сенсации ждать не стоит. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.





Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря во второй половине дня, пишет «Москва 24».





«У президента также несколько совещаний сегодня (1 декабря 2025 года. – Прим. ред.) непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра», — приводит издание слова Пескова.

«Делегация США, по всей вероятности, везёт в Москву черновой набросок мирного договора, который появился на свет после американо-украинских переговоров, прошедших во Флориде. Судя по всему, Киев выразил свою готовность к уступкам, однако масштаб их предстоит ещё оценить», — отметил политолог в разговоре с RT.