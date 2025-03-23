В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

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Никаких встреч делегации Украины в Саудовской Аравии с Россией не будет, пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя офиса Владимира Зеленского Павла Палису.
«Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет», — прокомментировал собеседник.Кроме того, Палиса отказался прокомментировать переговоры Киева с американской делегацией в Эр-Рияде, которые прошли в воскресенье, 23 марта.
«Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — сказал Палиса.Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в понедельник, 24 марта. Первый диалог между государствами проходил 18 февраля. Специалисты тогда отмечали, что все было в позитивном ключе.
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