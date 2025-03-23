Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российская делегация прилетела в Саудовскую Аравию на переговоры с США

Российская делегация прилетела в Саудовскую Аравию на переговоры с США

Карасин: делегация РФ прилетела в Эр-Рияд на переговоры с США
Фото: istockphoto/ronniechua

Фото: istockphoto/ronniechua

Российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.
«Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры», — прокомментировал сенатор.
Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.

Российско-американский диалог стал налаживаться на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны стали лучше слышать друг друга. К слову, на грядущих переговорах 24 марта представители МИД России присутствовать не будут.

Читайте также:

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии

Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

Стало известно, когда США хотят заключить договор о перемирии
#мир
#россия
#украина
#сша
#переговоры
#война
#сво
#конфликт
#саудовская аравия
#новости
В Чехии военные увольняются из-за украинского конфликта, пишут СМИ
Из армии Чехии увольняются на 40% больше военных из-за украинского конфликта
23 марта 2025, 20:54

Фото: istockphoto/aaron007

На 40% больше военных увольняется из армии Чехии на фоне украинского конфликта последние три года. Об этом пишет Novinky, ссылаясь на главу чешского Минобороны Яну Чернохову.
«Для некоторых людей причиной ухода (из армии — прим. ред.) стала война на Украине, заявила министр в сенате во время обсуждения поправок к Закону о воинской службе», — сказано в материале.
Чернохова подчеркнула, что некоторые люди снимают униформу на фоне запугиваний от некоторых порталов мобилизацией и возможной отправкой на Украину. В Генштабе слова Черноховой никак не прокомментировали. В прошлом году из чешской армии ушли 1370 человек, годом раньше — примерно й,2 тысячи, а в 2022 году показатель составил 1337 человек. В Чехии профессиональная армия уже примерно 20 лет.

Читайте также:

Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году

Чехия готова отправить войска на Украину

Стармер дерзко высказался о России
#мир
#чехия
#армия
#украина
#военные
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде
Палиса: никаких встреч с делегацией России в Эр-Рияде не будет
23 марта 2025, 20:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Никаких встреч делегации Украины в Саудовской Аравии с Россией не будет, пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя офиса Владимира Зеленского Павла Палису.
«Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет», — прокомментировал собеседник.
Кроме того, Палиса отказался прокомментировать переговоры Киева с американской делегацией в Эр-Рияде, которые прошли в воскресенье, 23 марта.

«Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — сказал Палиса.
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в понедельник, 24 марта. Первый диалог между государствами проходил 18 февраля. Специалисты тогда отмечали, что все было в позитивном ключе.

Читайте также:

Будущее военного хаба в Польше под вопросом, пишут СМИ

В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов раскрыл потери боевиков ВСУ на фронте
Алаудинов назвал число потерь боевиков ВСУ на всей линии фронта заоблачным
23 марта 2025, 20:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Численные потери украинских боевиков по всей фронтовой линии являются заоблачными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего спецназом «Ахмат» Апти Алаудинова.
«Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. (…) Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная», — прокомментировал генерал-майор.
Офицер добавил, что еще шесть месяцев назад численность украинских потерь была свыше миллиона боевиков. Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа прошлого года. Сегодня бои в российском регионе продолжаются.

Читайте также:

В здании полиции в Одесской области произошел взрыв, есть погибшие

«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу

ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В здании полиции в Одесской области произошел взрыв, есть погибшие
В здании полиции Одесской области взорвалась граната, погибла женщина
23 марта 2025, 20:08

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошел в здании полиции в Беляевке Одесской области Украины, пишут украинские СМИ. По сообщениям местных пабликов, одна пострадавшая потеряла ноги.
Уточняется, что речь идет о взрыве гранаты. По информации журналистов, за день до происшествия женщина была в здании, а в ее руках был пакет, который и сдетонировал впоследствии.

«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ», — сказано в сообщении Нацполиции.
В ведомстве добавили, что все детали произошедшего уточняют и их сообщат позднее. Кроме того, украинские СМИ выдвинули версию о том, что погибшая могла принести в полицию бомбу.

Читайте также:

«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу

ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#одесса
#взрывы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу
Десант, шедший в тыл ВСУ по трубе, прошел без отдыха полкилометра
23 марта 2025, 20:06

Фото: istockphoto/zim286

Полкилометра без отдыха прошли десантники, прорвавшиеся в тыл к ВСУ по трубе в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Север».
«Люди страдали очень сильно. Да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по 10 метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40 минутный перерыв, потому что чуть делаешь больше перерыв, потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно», — поделился собеседник.

ВС РФ освободили суджанскую промышленную зону в Курской области, совершив обходной маневр при помощи газопровода и обустроив во вражеском тылу подземный ход. Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. Киевский режим собирался использовать вторжение для обмена территорий.

Читайте также:

Будущее военного хаба в Польше под вопросом, пишут СМИ

В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате