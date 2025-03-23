Российская делегация прилетела в Саудовскую Аравию на переговоры с США

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Российская делегация прилетела в Эр-Рияд в Саудовской Аравии на переговоры с Вашингтоном, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.
«Да, мы долетели, завтра утром начинаются переговоры», — прокомментировал сенатор.Вместе с Карасиным российскую сторону на переговорах представит советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ранее сообщал советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, на грядущих переговорах по Украине будет подниматься территориальный вопрос.
Российско-американский диалог стал налаживаться на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны стали лучше слышать друг друга. К слову, на грядущих переговорах 24 марта представители МИД России присутствовать не будут.
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