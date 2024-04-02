Шойгу заявил о прорыве ВС РФ после провала контрнаступления ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается вперёд после провала украинского контрнаступления. Об этом он говорил в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг», — говорится в сообщении Минобороны РФ.Министр обороны напомнил, что в марте текущего армия России освободила от ВСУ населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное
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