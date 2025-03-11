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Политолог Светов раскрыл истинную причину массированных ударов ВСУ по Москве

Политолог Светов: Атака БПЛА на Москву напоминает известную тактику Гитлера
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Сегодня произошла массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. Известно о двух погибших. Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобная украинская провокация приурочена к началу переговоров.

«В Киев приезжал советник по стратегическим вопросам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который консультировал и советовал. Одна из особенностей английских действий — провокация. Поэтому эта атака приурочена, я убежден, именно к началу переговоров. Это попытка доказать, что Украина еще какая, что она может сопротивляться и даже атаковать Россию», — сказал эксперт.

По его мнению, смысл переговоров для Зеленского — добиться, чтобы американцы пообещали усилить давление на Россию, без которого он якобы не видит перемирия.

«Это чисто украино-великобританский стиль: каждый раз, когда возникала тенденция к разрешению конфликта, начинались провокации, атаки на Крым, подрывы кораблей. Беспилотники — это главный козырь, который они все время пускают в ход», — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что задача Украины и Зеленского после публичных переговоров показать и доказать несостоятельность Дональда Трампа.

«Они хотят любым образом показать, что Трамп несостоятелен. Вчера избрали нового лидера в Канаде, который сказал, что они не должны дать Трампу добиться успеха. И это по всем линиям идет. Тут приходится вспомнить знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны», когда Гитлер рассчитывал на конфликт среди союзников, на чудо, вступал в переговоры по разным каналам, и при этом одновременно бои шли у озера Балатон в Венгрии. Один к одному повторяется — нацистский режим по сути своей такой», — поделился Светов.

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Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки «Курск», доложили в МО РФ
11 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/zim286

Успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, проинформировали в Минобороны.
«Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Герасимов наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются.

Ранее в Минобороны докладывали о сбитии 337 украинских дронов за ночь над российскими территориями.

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Минобороны: 337 украинских беспилотников сбила ПВО над территорией РФ за ночь
11 марта 2025, 11:20

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Украинские беспилотники в количестве 337 единиц сбиты над территорией России за ночь. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Уточняется, что над Московской областью сбит 91 аппарат, на Курской — 126. Над Брянщиной уничтожено 38 аппаратов противника, над Белгородчиной — 25 единиц. Над Рязанской областью — 22 аппарата. Еще десять над Калужской, над Орловской и Липецкой — по восемь единиц. Над Нижегородской областью ликвидировано три аппарата, а над Воронежской — шесть.

Ранее сообщалось о смерти второго пострадавшего в результате атаки БПЛА ВСУ по Московской области.

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#мир
#россия
#украина
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#конфликт
#всу
#бпла
#минобороны рф
#новости
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Стало известно, откуда ВСУ атаковали Москву и Подмосковье
Рогов: атака БПЛА ВСУ на Москву велась из трех областей Украины
11 марта 2025, 11:17

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ вели массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье из трех областей Украины. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», — сказал Рогов.

Он также уточнил, что украинская сторона применила для атаки на столичный регион сразу несколько различных видов ударных дронов. Противник хотел перегрузить российские системы противовоздушной обороны, однако его план провалился, подчеркнул Рогов.

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.

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Скончался второй пострадавший при атаке дронов ВСУ по Подмосковью
Воробьев: скончался еще один пострадавший при ударе БПЛА ВСУ в Домодедове
11 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/inga

Скончался второй пострадавший в результате массированной атаки беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, 50-летний сотрудник «Мираторга», находящегося в Домодедове, умер в больнице Видного от полученных травм. Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.

Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга». Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Всего в Подмосковье от украинской атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей, самому младшему всего один год. В тяжелом состоянии находятся еще двое человек. По данным Минобороны РФ, в регионе сбили 91 беспилотник.

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В Госдуме призвали ответить «Орешником» на сегодняшнюю атаку дронов ВСУ
11 марта 2025, 10:37

Фото: iStock/PavelRodimov

Стоит запустить «Орешник» в ответ за массированную атаку украинских беспилотников по России. Об этом заявил глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов, его слова приводит Shot.
«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить "Орешник" — ред.), лучше даже не один», — заявил Картаполов.

Минувшей ночью украинская сторона совершила самую массированную атаку на Московскую область. По данным Минобороны РФ, сбили 91 вражеский беспилотник. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего от атаки пострадали Ленинский и Раменский округа, а также Домодедово. Пострадали 20 человек, двое погибли.

Всего в российских регионах в ночь на 11 марта сбили 337 БПЛА ВСУ.

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#новости
#сво
#всу
#атака
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