Политолог Светов раскрыл истинную причину массированных ударов ВСУ по Москве

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Сегодня произошла массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом написал в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. Известно о двух погибших. Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир дома на Северном шоссе. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобная украинская провокация приурочена к началу переговоров.
По его мнению, смысл переговоров для Зеленского — добиться, чтобы американцы пообещали усилить давление на Россию, без которого он якобы не видит перемирия.
Он подчеркнул, что задача Украины и Зеленского после публичных переговоров показать и доказать несостоятельность Дональда Трампа.
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«В Киев приезжал советник по стратегическим вопросам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который консультировал и советовал. Одна из особенностей английских действий — провокация. Поэтому эта атака приурочена, я убежден, именно к началу переговоров. Это попытка доказать, что Украина еще какая, что она может сопротивляться и даже атаковать Россию», — сказал эксперт.
По его мнению, смысл переговоров для Зеленского — добиться, чтобы американцы пообещали усилить давление на Россию, без которого он якобы не видит перемирия.
«Это чисто украино-великобританский стиль: каждый раз, когда возникала тенденция к разрешению конфликта, начинались провокации, атаки на Крым, подрывы кораблей. Беспилотники — это главный козырь, который они все время пускают в ход», — объяснил политолог.
Он подчеркнул, что задача Украины и Зеленского после публичных переговоров показать и доказать несостоятельность Дональда Трампа.
«Они хотят любым образом показать, что Трамп несостоятелен. Вчера избрали нового лидера в Канаде, который сказал, что они не должны дать Трампу добиться успеха. И это по всем линиям идет. Тут приходится вспомнить знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны», когда Гитлер рассчитывал на конфликт среди союзников, на чудо, вступал в переговоры по разным каналам, и при этом одновременно бои шли у озера Балатон в Венгрии. Один к одному повторяется — нацистский режим по сути своей такой», — поделился Светов.
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Анастасия Панченко