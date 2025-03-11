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Стало известно, откуда ВСУ атаковали Москву и Подмосковье

Рогов: атака БПЛА ВСУ на Москву велась из трех областей Украины
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ вели массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье из трех областей Украины. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», — сказал Рогов.

Он также уточнил, что украинская сторона применила для атаки на столичный регион сразу несколько различных видов ударных дронов. Противник хотел перегрузить российские системы противовоздушной обороны, однако его план провалился, подчеркнул Рогов.

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.

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Скончался второй пострадавший при атаке дронов ВСУ по Подмосковью
Воробьев: скончался еще один пострадавший при ударе БПЛА ВСУ в Домодедове
11 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/inga

Скончался второй пострадавший в результате массированной атаки беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, 50-летний сотрудник «Мираторга», находящегося в Домодедове, умер в больнице Видного от полученных травм. Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.

Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга». Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Всего в Подмосковье от украинской атаки пострадали 20 человек, среди которых трое детей, самому младшему всего один год. В тяжелом состоянии находятся еще двое человек. По данным Минобороны РФ, в регионе сбили 91 беспилотник.

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В Госдуме призвали ответить «Орешником» на сегодняшнюю атаку дронов ВСУ
11 марта 2025, 10:37

Фото: iStock/PavelRodimov

Стоит запустить «Орешник» в ответ за массированную атаку украинских беспилотников по России. Об этом заявил глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов, его слова приводит Shot.
«Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним (запустить "Орешник" — ред.), лучше даже не один», — заявил Картаполов.

Минувшей ночью украинская сторона совершила самую массированную атаку на Московскую область. По данным Минобороны РФ, сбили 91 вражеский беспилотник. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего от атаки пострадали Ленинский и Раменский округа, а также Домодедово. Пострадали 20 человек, двое погибли.

Всего в российских регионах в ночь на 11 марта сбили 337 БПЛА ВСУ.

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#подмосковье
#семья
#подготовка
#минобороны рф
#беспилотник
#бпла
#новости
#сво
#всу
#атака
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Самая массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье, подготовка к штурму Суджи: последние новости СВО 11 марта
11 марта 2025, 10:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

На Угледарском, Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска достигают тактических успехов, продвигаясь вперед и освобождая территории, в то время как Вооруженные силы Украины стараются стабилизировать фронт и организуют контратаки. Кроме того, ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы минувшей ночью. Подробности – в материале «Радио 1».

Массированная атака ВСУ на Московский регион


По информации мэра столицы Сергея Собянина, за ночь было сбито 74 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на Москву. Это была одна из самых масштабных атак вражеских БПЛА на столицу. В результате действий противовоздушной обороны удалось сбить сотни боевых беспилотников на различных рубежах. В ходе атаки два человека погибли, еще шестеро, включая ребенка, получили ранения в городах Видное и Ям, входящем в состав Домодедово. По данным Министерства обороны России, над Подмосковьем было сбито 91 вражеское беспилотное средство.

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Всего над территорией России за ночь уничтожили 377 беспилотников ВСУ. Над Курской областью было ликвидировано 126 беспилотников, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской областью, 22 дрона — над Рязанской областью, и 10 — над Калужской областью. Также 8 беспилотников были сбиты над Липецкой областью, столько же — над Орловской областью. В Воронежской области нейтрализовали 6 дронов, а в Нижегородской области — 3.


Курская область


На Курском направлении российские войска продолжают освобождать захваченные территории, не позволяя противнику перегруппироваться. Основное внимание армии РФ сосредоточено на флангах города Суджа. По информации экспертов, после завершения смыкания фронта в районах Лебедевки и Кубаткина российские части начали продвижение на юг. На утро 11 марта бои продолжаются в районе Казачьей Локни, а также предпринимаются попытки взять под контроль Заолешенку, чтобы отрезать ВСУ от трассы на Сумы. Следующим шагом может стать штурм Суджи.


Фото: iStock/NiseriN

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские вооружённые силы активно препятствуют логистике ВСУ, уничтожая транспортные средства и огневые позиции противника. В то же время зафиксирован 31 обстрел населённых пунктов на левом берегу Днепра со стороны ВСУ.


Запорожское направление


На Запорожском направлении в районе Пятихаток продолжаются интенсивные бои. Российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в районе Щербаков, а артиллерия и беспилотники атакуют опорные пункты противника в районе Орехова.

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Украинская армия лишилась две трети занятой территории Курской области

Угледарское направление


ВС РФ продолжают наступление на Угледарском направлении, ведя бои в районах Вольного Поля и Днепроэнергии. После захвата Константинополя наблюдается рост активности на этом участке. Российские войска продвинулись на 800 метров к югу от Разлива и на 300 метров к западу, между Раздольным и Богатырем. Интенсивные сражения происходят на окраинах Алексеевки.

Торецкое направление


В Торецке украинские силы продолжают использовать тактику малых групп, удерживая несколько позиций в северной части города. Российское командование провело ротацию войск в этом районе, что изменило ход событий. Российские подразделения активно выявляют и уничтожают диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также осуществляют зачистку северных районов города. Бои также продолжаются в Щербиновке.

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#домодедово
#бпла
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#московский регион
#всу
#вс рф
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#атака
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#сво
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Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ
Захарова: атака БПЛА на Москву связана с визитом генсека ОБСЕ
11 марта 2025, 09:15

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, не первый раз визит в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой украинских беспилотников. Захарова подчеркнула, что спонсоры Владимира Зеленского понизили ОБСЕ до уровня «говорильни», первоначальный смысл которой заключался в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе.

Напомним, сегодня 11 марта, Украина запустила рекордное число БПЛА по РФ. Силы ПВО перехватили и уничтожили 337 дронов ВСУ.

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БПЛА ВСУ упал на железную дорогу
БПЛА упал на железную дорогу в районе станции «Юрьевец» во Владимирской области
11 марта 2025, 09:06

Фото: iStock/GKV

Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на железнодорожные пути в районе станции «Юрьевец» во Владимирской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.
Помимо этого он отметил, что в Киржачском районе были подавлены два БПЛА, один упал в Александровском районе без повреждений. По неподтверждённым данным, ещё два БПЛА подавлены в Петушинском и Александровском районах. Угроза сохраняется, информация проверяется специальными службами.

«В настоящее время подтверждена информация о четырёх беспилотниках», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#движение
#семья
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#бпла
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