Стало известно, откуда ВСУ атаковали Москву и Подмосковье

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ВСУ вели массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье из трех областей Украины. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», — сказал Рогов.
Он также уточнил, что украинская сторона применила для атаки на столичный регион сразу несколько различных видов ударных дронов. Противник хотел перегрузить российские системы противовоздушной обороны, однако его план провалился, подчеркнул Рогов.
Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.
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