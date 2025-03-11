Политолог Светов рассказал, как ответит РФ на массированную атаку украинских БПЛА

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Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что ответ от России последует.
По словам политолога, подобные массированные атаки имеют цель вызвать противодействие политике страны.
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«Отвечать мы будем на поле боя в Курской области, где должны завершиться операции по их выдавливанию, и атаки по другим направлениям. Сейчас украинцы американцев убеждают, что надо объявить перемирие в воздухе, на море и перестать атаковать объекты инфраструктуры. То есть остановить это дело там, где у них уязвимые точки. И у американцев вдруг появились заявления, что США будут добиваться прекращения боевых действий на Черном море. А мы смотрим, наблюдаем, готовимся к собственным переговорам, но самое главное — не останавливаемся на поле боя», — пояснил эксперт.
По словам политолога, подобные массированные атаки имеют цель вызвать противодействие политике страны.
«Это попытка показать людям, что война затрагивает их тоже, вызвать какое-то противодействие в политике страны. Они считают, что, может быть, кто-то начнет протестовать и требовать, чтобы конфликт на Украине прекратился на условиях Украины. Это многоплановый ход и стиль английской политики», — сказал Светов.
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Анастасия Панченко