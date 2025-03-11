Политолог Светов рассказал, как ответит РФ на массированную атаку украинских БПЛА

Время работает против Украины и, продолжая придерживаться агрессивной военной риторики, Владимир Зеленский может потерять иностранную поддержку и оказаться в изоляции. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Арам Акопян в комментарии для RuNews24.ru.