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Политолога Юрий Светов прокомментировал опасность беспилотников самолётного типа «Лютый», который Украина намерена продолжать использовать против РФ, и отметил, что Россия справится и с таким видом вооружений противника.
«Недавно Зеленский заявил, что Украина отправила на фронт миллион беспилотников и что нашей стране понадобится много снарядов и сил, чтобы их сбить, но Россия справится. Зеленский всё время твердит о каком-то чудо-оружии. Идут разговоры, что беспилотники «Лютый» и есть это чудо-оружие. Уже были «Байрактары», «Хаммерсы», гаубица M777. Россия их успешно посбивала. С «Лютым» также успешно справимся», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
А политолог Евгений Михайлов отметил усталость Запада от ситуации вокруг Украины.
«Все обратили внимание на изменение ядерной стратегии России — это недвусмысленные намёки на то, что если Запад начнёт в открытую поддерживать Украину и примет её в НАТО, то будет ответ. Лидер Германии притормаживает помощь Украине, Франция задумалась о том, что у них не хватает денег на поддержку Украины. На этом фоне призывы Брюсселя, чтобы страны начали занимать деньги для поддержки Украины. Всё это говорит о том, что Запад устал. Запад начал всё больше склонять Зеленского к миру», — заявил в беседе с RT Михайлов.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России.
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Мелисса Тимофеева